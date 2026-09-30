На кіностудії Довженка у Києві спалахнула пожежа

За попередніми даними, в одному з павільйонів загорілися акумулятори

У Шевченківському районі Києва на території кіностудії імені Олександра Довженка виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Інцидент стався ввечері 30 вересня. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів загорілися акумулятори. На місце прямують підрозділи рятувальних служб. Інформація про масштаби пожежі та можливих постраждалих наразі не надходила. Також поки невідомо, чи пов'язана пожежа з російською атакою/

Нагадаємо, кіностудія імені Олександра Довженка раніше неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак на Київ. Зокрема, 2 червня внаслідок масованого обстрілу на території студії були пошкоджені будівлі та інженерні мережі.

15 червня російська атака знову спричинила пожежу на території кіностудії. Тоді найбільше постраждав костюмний цех, де вогонь знищив найстарішу в Україні колекцію сценічних костюмів. Після цього на території студії розпочалися першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Найбільші руйнування фіксували саме в костюмному цеху.

Після тієї атаки в яблуневому саду кіностудії зберегли деформовану частину залізного паркану, яку вибуховою хвилею обмотало навколо дерева. Її вирішили не демонтувати, а залишити як матеріальне свідчення російських ударів по Києву та показувати відвідувачам під час екскурсій.