У гаражному кооперативі Києва правоохоронці вилучили арсенал зброї



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Правоохоронці виявили чотири гранатомети, близько 40 гранат Ф-1 та РГД-2, запали до них та понад 35 тротилових шашок

У Києві поліція та військова прокуратура виявили в гаражі колишнього бійця батальйону «Київ-2» арсенал зброї та вибухівки, зокрема 4 ручних протитанкових гранатомети та 29 тротилових шашок.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону.

«Зокрема, виявлено 4 ручних протитанкових гранатомети (2 - РПГ 26, 2 - РПГ 22), 4 міни МОН 50., 25 тротилових шашок вагою 200 гр. кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр., близько 2 кг. пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, 1 тротилова шашка, 12 електродетонаторів та одна запальна трубка, набої до автоматичної зброї калібру7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі, загалом понад 4 тисячі шт», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі проводять першочергові слідчі дії, а в подальшому «планується затримання колишнього військовослужбовця».

На даний час продовжуються першочергові слідчі дії, в подальшому планується затримання колишнього військовослужбовця батальйону «Київ-2» в порядку ст. 208 КПК України, підготовка повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.