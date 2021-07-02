У госпіталі для ветеранів АТО в Пущі-Водиці діє капличка Московської церкви

На території госпіталю для ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України в київському передмісті Пуща-Водиця діє каплиця Московського патріархату

Керівництво госпіталю підтримало ветеранів, але тепер головна лікарка Ксенія Возніцина стикається з постійними погрозами

На території госпіталю для ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України в київському передмісті Пуща-Водиця діє каплиця, яку ще за Януковича передали церкві Московському патріархату. Діяльністю філіалу «русского міра» на території державної установи обурилися ветерани російсько-української війни. Подробиці у себе на фейсбуці розповіла народна депутатка України Соломія Бобровська.

За її словами, будівлю передали без документів. Офіційно – каплиця перебуває на балансі госпіталю.

«Насправді, не вкладається в голові, що у госпіталі, де реабілітують ветеранів російсько-української війни, діє філіал ФСБ. Ці, так звані священники, не беруть участі в психологічній реабілітації військових, натомість прославляють російське вище духовенство, що благословляло московських солдат на війну з Україною», – зазначає політикиня.

Як заявляє Бобровська, керівництво госпіталю підтримало ветеранів, які обурилися діяльністю каплиці Московської церкви на території державної установи, й вимагають припинити її діяльність.

«Але тепер головна лікарка Ксенія Возніцина стикається з постійними погрозами і пресингом», – наголошує депутатка.

Вона повідомила, що готує звернення до компетентних органів і буде стежити за ситуацією.

Як вже повідомлялося, Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі.

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