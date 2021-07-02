  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У госпіталі для ветеранів АТО в Пущі-Водиці діє капличка Московської церкви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На території госпіталю для ветеранів війни &laquo;Лісова поляна&raquo; МОЗ України в київському передмісті Пуща-Водиця діє каплиця Московського патріархату - У госпіталі для ветеранів АТО в Пущі-Водиці діє капличка Московської церкви
    На території госпіталю для ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України в київському передмісті Пуща-Водиця діє каплиця Московського патріархату
    Фото: соцмережі

    Керівництво госпіталю підтримало ветеранів, але тепер головна лікарка Ксенія Возніцина стикається з постійними погрозами

    На території госпіталю для ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України в київському передмісті Пуща-Водиця діє каплиця, яку ще за Януковича передали церкві Московському патріархату. Діяльністю філіалу «русского міра» на території державної установи обурилися ветерани російсько-української війни. Подробиці у себе на фейсбуці розповіла народна депутатка України Соломія Бобровська.

    За її словами, будівлю передали без документів. Офіційно – каплиця перебуває на балансі госпіталю.

    «Насправді, не вкладається в голові, що у госпіталі, де реабілітують ветеранів російсько-української війни, діє філіал ФСБ. Ці, так звані священники, не беруть участі в психологічній реабілітації військових, натомість прославляють російське вище духовенство, що благословляло московських солдат на війну з Україною», – зазначає політикиня.

    sanatorij-1

    Як заявляє Бобровська, керівництво госпіталю підтримало ветеранів, які обурилися діяльністю каплиці Московської церкви на території державної установи, й вимагають припинити її діяльність.

    «Але тепер головна лікарка Ксенія Возніцина стикається з постійними погрозами і пресингом», – наголошує депутатка.

    Вона повідомила, що готує звернення до компетентних органів і буде стежити за ситуацією.

    Як вже повідомлялося, Московська церква не пускає музикантів до органної зали у Дніпрі.

    Читайте також:
    Теги: АТО ФСБ РПЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У госпіталі для ветеранів АТО в Пущі-Водиці діє капличка Московської церкви