«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів
Марія Бурмака розкритикувала знесення МАФів
фото: kyivcity.gov.ua (ілюстративне)

Знесення МАФів у столиці торкнулося пацієнтів і відвідувачів лікарень

Українська співачка Марія Бурмака публічно розкритикувала знесення малих архітектурних форм у своєму районі Києва, заявивши, що такі дії вдарили по малому бізнесу та людях, які користувалися цими торговими точками під час відключень світла і тепла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бурмаки у Facebook.

За її словами, у районі знесли всі МАФи – крамниці з напівфабрикатами, кіоски з продуктами, пиріжкові та невеликі кав’ярні.

Бурмака наголосила, що ці торгові точки виконували важливу соціальну функцію, особливо з огляду на близькість до обласної лікарні. За її словами, приїжджі люди могли там недорого поїсти, купити їжу для родичів у лікарні та зігрітися у періоди, коли не було електрики й опалення.

«Де можна було купити необхідне, перекусити та випити кави, коли нема світла і тепла. Просто зігрітися і підтримати маленький бізнес», – написала співачка.

Вона також звернула увагу на наслідки для підприємців, які втратили джерело доходу. За словами Бурмаки, ці люди мали хоча б мінімальний заробіток і тепер залишилися без роботи.

«А ці люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг. Куди вони підуть? Їм теж треба годувати своїх дітей», – зазначила вона.

Окремо співачка розкритикувала аргументи міської влади щодо облаштування центрів обігріву та встановлення палаток, поставивши під сумнів доцільність руйнування місць, де вже можна було купити гарячі напої та їжу.

«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів фото 1

До слова, у центрі Києва демонтовано незаконні МАФ. Пов'язують це зі звільнення міського простору від об’єктів, встановлених із порушенням правил благоустрою. Роботи охоплювали територію від головної вулиці міста до центральної площі. У міській владі зазначають, що прибирання МАФів має системний характер, спрямоване на впорядкування території та звільнення пішохідних зон від незаконних споруд.

Раніше відома українська акторка та громадська активістка Римма Зюбіна розкритикувала мера Києва Віталія Кличка та депутатів Київради, заявивши, що за чотири роки повномасштабної війни у столиці так і не з’явився альтернативний соціальний транспорт, який міг би працювати під час повітряних тривог і в комендантську годину.

Зюбіна наголосила, що була б готова фінансово підтримувати такі маршрути, аби людям не доводилося платити «космічні суми» за таксі, та окремо закликала власників таксопарків зважати на моральну відповідальність під час війни.

Марія Бурмака МАФи Київ

