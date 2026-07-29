На Троєщині демонтовано МАФ, який власники намагалися зробити капітальним (фото)

Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки

У Деснянському районі столиці на вулиці Олександри Екстер прибрали кіоск, власники якого почали обкладати його газоблоками, намагаючись перетворити на капітальну споруду. Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Пташник, інформує «Главком».

Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки. За її словами, перетворення кіосків на капітальні споруди – це схема, яка дозволяє власникам у майбутньому оформити землю під ними в обхід аукціонів та конкурентних процедур.

Після звернення до профільного Департаменту територіального контролю КМДА його очільник Михайло Буділов оперативно відреагував, і вже за добу незаконну споруду демонтували.

«Це приклад адекватної реакції влади на порушення, які виявляє громадськість», – зазначила Пташник, висловивши сподівання, що комунальники також швидко приберуть залишки будівельного сміття.

Депутатка додала, що її відверто дратує історія, коли люди паплюжать Київ, а ті, хто мав би реагувати, закривають очі і роблять вигляд, що нічого не бачать.

МАФ на вулиці Екстер демонтовано фото: Вікторія Пташник/Facebook

Пташник також звернулася до киян і колег-депутатів з проханням оперативно реагувати на подібні ситуації в усіх районах міста та пообіцяла підтримку, якщо вона знадобиться активістам.

Ситуація на Троєщині виявилася не поодинокою: активісти повідомляли, що подібні «кіоски-мутанти» масово з'являються і в сусідніх районах, зокрема у Дніпровському. У Київраді вже говорили про можливу земельну аферу, оскільки статус капітальної споруди дозволяє власникам оминати конкурентні процедури отримання земельних ділянок.

Зауважимо, що демонтаж МАФів у Києві триває вже кілька років у межах реформи вуличної торгівлі, і випадок на Екстер показує, що власники кіосків шукають нові способи закріпитися на своїх локаціях, попри правила.

Нагадаємо, у Києві біля Радіоринку демонтували незаконний торговельний кіоск, який був зведений навколо величезного живого дерева.