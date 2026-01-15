Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них

Через складні погодні умови та вкриті снігом дахи споруд розбирання проводили за допомогою екскаваторів

Комунальні служби столиці завершили роботи з очищення Харківського шосе від тимчасових споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київдемонтаж.

Зазначається, що замість демонтованих кіосків на звільненій території планують розширити дорожню мережу та облаштувати нову пішохідну інфраструктуру європейського зразка.

Демонтаж МАФів відбувався за допомогою спецтехніки фото: Київдемонтаж

За словами комунальників, найскладнішим етапом робіт став розбір величезного павільйону площею понад 200 квадратних метрів, на демонтаж якого знадобилося три дні. Оскільки власники бізнесу отримали приписи заздалегідь, вони встигли вивезти товар та обладнання на альтернативні майданчики неподалік. Комунальникам залишилися лише металеві каркаси без вікон і дверей.

Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні фото: Київдемонтаж

Комунальні служби столиці очищують Харківське шосе від тимчасових споруд фото: Київдемонтаж

Через складні погодні умови та вкриті снігом дахи споруд розбирання проводили за допомогою екскаваторів, оскільки працювати на висоті в таку погоду було небезпечно. Невдовзі на цьому місці розпочнеться облаштування сучасного простору для водіїв та пішоходів.

Нагадаємо, у Києві триває впорядкування територій, де тимчасові споруди розміщені без належних документів. Учора, 3 грудня, на вулиці Зодчих, 52 фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували тимчасові конструкції, встановлені з порушенням норм благоустрою. Під час робіт на місці зібралася група людей, які висловлювали незгоду та намагалися заблокувати проїзд спецтранспорту. Це ускладнило роботу комунальних служб і рух поблизу кінцевої зупинки швидкісного трамвая.

Департамент територіального контролю міста Києва продовжує наводити лад у центральній частині столиці. На вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.