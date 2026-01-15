Головна Київ Новини
search button user button menu button

Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні
фото: Київдемонтаж

Через складні погодні умови та вкриті снігом дахи споруд розбирання проводили за допомогою екскаваторів

Комунальні служби столиці завершили роботи з очищення Харківського шосе від тимчасових споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київдемонтаж.

Зазначається, що замість демонтованих кіосків на звільненій території планують розширити дорожню мережу та облаштувати нову пішохідну інфраструктуру європейського зразка. 

Демонтаж МАФів відбувався за допомогою спецтехніки
Демонтаж МАФів відбувався за допомогою спецтехніки
фото: Київдемонтаж

За словами комунальників, найскладнішим етапом робіт став розбір величезного павільйону площею понад 200 квадратних метрів, на демонтаж якого знадобилося три дні. Оскільки власники бізнесу отримали приписи заздалегідь, вони встигли вивезти товар та обладнання на альтернативні майданчики неподалік. Комунальникам залишилися лише металеві каркаси без вікон і дверей.

Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні
Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні
фото: Київдемонтаж
Комунальні служби столиці очищують Харківське шосе від тимчасових споруд
Комунальні служби столиці очищують Харківське шосе від тимчасових споруд
фото: Київдемонтаж

Через складні погодні умови та вкриті снігом дахи споруд розбирання проводили за допомогою екскаваторів, оскільки працювати на висоті в таку погоду було небезпечно. Невдовзі на цьому місці розпочнеться облаштування сучасного простору для водіїв та пішоходів.

Нагадаємо, у Києві триває впорядкування територій, де тимчасові споруди розміщені без належних документів. Учора, 3 грудня, на вулиці Зодчих, 52 фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували тимчасові конструкції, встановлені з порушенням норм благоустрою. Під час робіт на місці зібралася група людей, які висловлювали незгоду та намагалися заблокувати проїзд спецтранспорту. Це ускладнило роботу комунальних служб і рух поблизу кінцевої зупинки швидкісного трамвая.  

Департамент територіального контролю міста Києва продовжує наводити лад у центральній частині столиці. На вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору. 

Читайте також:

Теги: Київ МАФи демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25-річний фігурант справи облив двері будівлі пошти легкозаймистою рідиною та підпалив
Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного
16 грудня, 2025, 12:44
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
28 грудня, 2025, 10:00
Один із постраждалих будинків у Києві
У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика
9 сiчня, 03:01
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Вчора, 00:26
Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку
Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список
26 грудня, 2025, 14:03
Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається
Кличко позбавив мерської стипендії чемпіонку-зрадницю Лискун
26 грудня, 2025, 23:11
РФ вдарила по Києву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
5 сiчня, 09:53
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
9 сiчня, 10:16
Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
Вчора, 17:22

Новини

Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua