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У Києві демонтовано кіоск, посеред якого росло величезне дерево (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві демонтовано кіоск, посеред якого росло величезне дерево (фото)
Після демонтажу планується прибирання та відновлення зеленої зони
фото: Юрій Андреєв/Facebook

У Солом’янському районі столиці комунальники прибрали незаконну споруду, яку звели довкола живого дорослого дерева

У Києві біля Радіоринку демонтували незаконний торговельний кіоск, який був зведений навколо величезного живого дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис столичного активіста Юрія Андреєва.  

Замуроване у МАФ дерево роками жило без доступу сонця та свіжого повітря
Замуроване у МАФ дерево роками жило без доступу сонця та свіжого повітря
фото: Юрій Андреєв/Facebook
У Києві демонтовано кіоск, посеред якого росло величезне дерево (фото) фото 1
фото: Юрій Андреєв/Facebook
У Києві демонтовано кіоск, посеред якого росло величезне дерево (фото) фото 2
фото: Юрій Андреєв/Facebook

Повідомляється, що заради торгівлі власники МАФу зробили дерево частиною стін споруди. Внаслідок цього рослина була тривалий час позбавлена нормального доступу до світла та повітря, зазнала пошкоджень та була ослаблена.

Комунальники розбирають МАФ, який був зведений без дозвільних документів
Комунальники розбирають МАФ, який був зведений без дозвільних документів
фото: Юрій Андреєв/Facebook
Силами столичних служб благоустрою та Департаменту територіального контролю міста Києва споруду остаточно демонтували
Силами столичних служб благоустрою та Департаменту територіального контролю міста Києва споруду остаточно демонтували
фото: Юрій Андреєв/Facebook
Комунальники вивозять демонтовану споруду
Комунальники вивозять демонтовану споруду
фото: Юрій Андреєв/Facebook

Силами столичних служб благоустрою та Департаменту територіального контролю міста Києва споруду остаточно демонтували.

«Нарешті дерево знову побачило світло. Попереду – прибирання території, наведення ладу та відновлення зеленої зони. Ті, хто заради власного прибутку знищував природу й самовільно захоплював міський простір, мають відповідати за свої дії», – зазначив Юрій Андреєв.

Активіст наголосив, що Київ демонтує МАФи без чинних дозвільних документів. «Коли прибирають такі споруди, Київ повертає собі тротуари, дерева, газони, оглядовість на дорогах і нормальний громадський простір. Місто стає чистішим, безпечнішим і красивішим. Саме так виглядає шлях до сучасної європейської столиці», – додав він. 

Нагадаємо, на вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.

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Теги: МАФи благоустрій забудова Київ

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