У Гостомелі малюк випав з вікна багатоповерхівки: що врятувало дитину

У момент події мати дитини перебувала вдома, але на кілька хвилин відволіклася

Малюк заліз на підвіконня, обперся на москітну сітку та випав з вікна

У Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про травмування малолітнього хлопчика. За попередньою інформацією правоохоронців, малюк заліз на підвіконня, обперся на москітну сітку та випав.

«На щастя, хлопчик впав на металевий карниз, що, ймовірно, пом'якшило удар», – йдеться у повідомленні.

У момент події мати дитини перебувала вдома, але на кілька хвилин відволіклася.

Хлопчик впав на металевий карниз під вікном, що пом'якшило падіння фото: поліція Київської області/Facebook

«Наразі загрози життю дитини немає», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції продовжують з'ясовувати всі обставини цього нещасного випадку.

Раніше у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Коли приїхали поліцейські, то на них вже чекала «швидка допомога», однак дитини на місці падіння не було. Виявилося, що матір спустилася з квартири, забрала свого сина з численними травмами додому та зачинилася зсередини. За деякий час жінка впустила до квартири медичних працівників. Хлопчик лежав на ліжку весь у крові з великою гематомою на голові та постійно плакав. Медики доправили його до реанімаційного відділення.

Також повідомлялося, що у Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки.