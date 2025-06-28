На Рівненщині бетонний паркан убив чотирирічного хлопчика

Два верхніх ряди паркану обвалилися та впали на дитину

Інші діти, які гралися біля паркану, не травмувалися

На Рівненщині внаслідок обвалу бетонного паркану загинув чотирирічний хлопчик. Як інформує «Главком», про трагічний випадок, який стався у селі Заболоття Вараського району, повідомили у поліції Рівненської області.

«Чотирирічний варашівець разом із двома хлопчиками грався на подвірʼї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхніх ряди обвалилися та впали на дитину», – ідеться у повідомленні поліції.

Батьки хлопчика також були на вулиці. Вони негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували його смерть.

Інші діти, які гралися біля паркану, не травмувалися.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини.

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