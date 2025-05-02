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У Херсоні дитина випала із вікна багатоповерхівки: мати забрала сина та зачинила в квартирі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Херсоні дитина випала із вікна багатоповерхівки: мати забрала сина та зачинила в квартирі
Дворічного хлопчика прооперували, він перебуває в критичному стані
фото: Нацполіція

Після падіння з п’ятого поверху мати забрала свого сина з численними травмами додому 

У Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Про це інформує «Главком» з посиланням на поліцію області.

Зазначається, що коли приїхали поліцейські, то на них вже чекала «швидка допомога», однак дитини на місці падіння не було. Виявилося, що матір спустилася з квартири, забрала свого сина з численними травмами додому та зачинилася зсередини. За деякий час жінка впустила до квартири медичних працівників. Хлопчик лежав на ліжку весь у крові з великою гематомою на голові та постійно плакав. Медики доправили його до реанімаційного відділення.

На місці поліцейські встановили, що дитина перебувала сама на кухні, залізла на підвіконня, через відкрите вікно забралася на блок кондиціонеру, в результаті чого не втрималася та впала на землю. В цей час 40-річна матір спільно з іншими чотирма синами, віком 2, 6, 9 та 11 років, перебувала в іншій кімнаті.

Більше того, багатодітна сім’я вже тривалий час перебуває на обліку як родина, що опинилася в складних життєвих обставинах. Сім’ю постійно відвідували ювенальні поліцейські спільні зі службою у справах дітей із метою перевірки належних умов проживання хлопчиків, зокрема, останній візит був за тиждень до пригоди. Протягом останніх років за неналежне викання обов’язків на них ювенали неодноразово складали адміністративні протоколи.

Дворічного хлопчика прооперували, він перебуває в критичному стані в реанімаційному відділенні. Інші малолітні діти вилучені службою у справах дітей із родини та поміщені до медичного закладу для перевірки їх стану здоров’я. Також вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Слідчі поліцейського підрозділу відкрили провадження за ч.1 ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.

Жінка перебуває в лікарні для перевірки її стану. Їй може загрожувати обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Досудове розслідування триває. За попередньою інформацією, батько хлопчиків наразі перебуває за кордоном.

Раніше повідомлялося, що у Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки.

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Теги: трагедія Херсон поліція мама дитина травма

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