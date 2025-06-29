На Чернігівщині дитина травмувалась через вибух невідомого предмета

Хлопця госпіталізували

На Чернігівщині постраждала дитина через вибух невідомого предмета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Олександрівка Корюківського району 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитина зазнала поранень та була госпіталізована до лікарні.

«Закликаємо батьків регулярно проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо небезпеки вибухонебезпечних предметів», – написали в ДСНС.

Нагадаємо, на Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі.

Повідомляється, що трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.

«Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув», – ідеться у повідомленні.

До слова, в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація.

Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Раніше повідомлялось, що в Охтирському районі на Сумщині 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у домогосподарстві. Внаслідок отриманих травм хлопець помер у лікарні.

Також ми писали, що в одній з квартир міста Харків стався вибух. Внаслідок вибуху виникла пожежа.

Інформацію про пожежу підтвердили в ДСНС. Повідомляється, що у багатоповерхівці сталась пожежа. Горіли кімнати двох квартир та тамбур.