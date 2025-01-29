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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
фото: glavcom.ua

Ззагальний індекс якості повітря найвищий на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22

Станом на 08:00 29 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 260.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 53.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 18.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 304.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 58.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 17.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 9.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 276.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 56.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.8 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 29.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 310.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 53.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 42 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 468.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 79.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.4 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 285.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 26.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 35 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.9 мкг/м3;
  • озон – 48.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 433.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 12.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.092 мкЗв/год.

До слова, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

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Теги: повітря Київ екологія

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