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Київські митники врятували від незаконного вивезення опудала рідкісних тварин (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київські митники врятували від незаконного вивезення опудала рідкісних тварин (фото)
Видра річкова і сова вухата перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори 
фото: Київська митниця, Facebook

Заборонені до вивезення опудала столичні митники виявили у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю

Київські митники зберегли від незаконного вивезення до США та Бельгії каналами поштового зв’язку опудала червонокнижної видри та двох сов, що підпадають під дію кількох міжнародних природоохоронних конвенцій. Про це повідомила пресслужба Київської митниці. 

«Видра річкова і сова вухата перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), а також охороняються Бернською Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі», – йдеться в дописі.

Опудало видри прямувало від відправника з Запоріжжя до США
Опудало видри прямувало від відправника з Запоріжжя до США
фото: Київська митниця, Facebook

Заборонені до вивезення опудала столичні митники виявили у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Опудало видри прямувало від відправника з Запоріжжя до США, а опудала сов до Бельгії та США відправляла мешканка Чернігівщини.

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Видра річкова і сова вухата перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори
фото: Київська митниця, Facebook

Експерти стверджують, що всі опудала мають музейну та освітню цінність та рекомендуються до включення до Музейного фонду України.

Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність. 

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Теги: Запоріжжя митниця Київ контрабанда тварини Україна

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