Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро
Станція метро «Лук’янівська» тимчасово зачинена на вхід і вихід, вона постраждала під час атаки
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська». Її наразі закривають на вхід і вихід», – йдеться в повідомленні.
Поїзди прямують без зупинки на станції.
Перші кадри після ранкової атаки на Київ pic.twitter.com/2MlLskKUpa— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025
Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі виникла пожежа. Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.
Крім того, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.
Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.
Повітряна тривога досі триває.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Коментарі — 0