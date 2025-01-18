Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро

Поїзди метро прямують без зупинки на станції «Лук’янівська»

Станція метро «Лук’янівська» тимчасово зачинена на вхід і вихід, вона постраждала під час атаки

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська». Її наразі закривають на вхід і вихід», – йдеться в повідомленні.

Поїзди прямують без зупинки на станції.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі виникла пожежа. Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Крім того, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Вже відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Окупанти під ранок атакували «Шахедами» та балістикою.

Повітряна тривога досі триває.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.