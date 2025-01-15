Пожежа у підземному кабельному колекторі в центрі Києва ліквідована (фото)
На місці ліквідації пожежі працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки
У Печерському районі Києва ліквідовано пожежу, яка сталася через згоряння в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві.
«Сьогодні вранці о 6:59 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик. Сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Пожежу ліквідували о 09:11», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10тис. В.
На місці працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, у центрі Києва, на вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Про це повідомила київська міська державна організація. О 9:05 у КМДА повідомили, що пожежу на підстанції локалізовано.
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