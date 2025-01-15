Пожежа у підземному кабельному колекторі в центрі Києва ліквідована (фото)

Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через високу напругу

На місці ліквідації пожежі працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки

У Печерському районі Києва ліквідовано пожежу, яка сталася через згоряння в підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Києві.

Загоряння сталося у підземному кабельному колекторі фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

«Сьогодні вранці о 6:59 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик. Сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Пожежу ліквідували о 09:11», – йдеться у повідомленні.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10тис. В.

На місці працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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На місці ліквідації пожежі працювало 45 рятувальників та 10 одиниць техніки фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у центрі Києва, на вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Про це повідомила київська міська державна організація. О 9:05 у КМДА повідомили, що пожежу на підстанції локалізовано.