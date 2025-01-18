Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву

Атака нібито стала відповіддю на використання Україною тактичних ракет Atacms

Міністерство оборони країни-агресорки Росії зробило чергову цинічну заяву щодо атаки на Київ. Мовляв, ракетний удар, який у ніч проти суботи, 18 січня, забрав життя трьох людей у столиці, став відповіддю на використання Україною тактичних ракет Atacms, вироблених у США. Про це пише Bloomberg.

«У п’ятницю, 17 січня, в міноборони РФ пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним «об’єктам» у Бєлгородській області поблизу державного кордону. Водночас, українська сторона застосування зброї не підтвердила», – пише видання.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Уже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.