Сказ у столиці: у Києві на деяких вулицях запроваджують карантин

Під час ізоляції у відділі по боротьбі зі сказом тварин у лисиці спостерігались клінічні ознаки захворювання

Масиви Дарницького та Святошинського районів визначили загрозливими зонами щодо сказу

У Києві від сказу загинули цуценя та лисиця. Один випадок зафіксований у Дарницькому, а інший у Святошинському районі. Через це запроваджено карантинні обмеження, повідомляють у пресслужбі у ГУНП в м. Києві .

Труп цуценяти доставили до відділу по боротьбі зі сказом тварин мешканцем Дарницького району. При дослідженні виявили, що тварина мала характерні для сказу ураження.

«З’ясовано, що двох цуценят, приблизно 3 місячного віку, знайшли ще у січні у с. Ободівка Вінницької області. Киянин забрав їх до столиці, заніс до ветеринарів, де цуценятам було призначено вакцинацію відповідно віку (проти сказу не проводили). Зі слів власника, тварини були у квартирі до кінця лютого. Вже у березні, чоловік поїхав на Вінниччину до с. Бондурі, де цуценята перебували у приватному будинку. А 9 березня, після повернення до Києва, одне з цуценят почало проявляти агресію та вкусило власника. Того ж дня чоловік звернувся до клініки, де лікар ветеринарної медицини рекомендувала ізолювати та спостерігати за твариною 10 днів. 12 березня тварина загинула, а власник розпочав антирабічне лікування. Іншому цуценяті, яке перебувало у контакті з хворим, призначена вимушена вакцинація проти сказу тварин», — розповіли в управлінні.

Також 15 березня до відділу по боротьбі зі сказом тварин доставили дику лисицю, для проходження карантину з підозрою на сказ. З’ясовано, що того ж дня киянка, що проживає по вул. М Чалого повідомила на «гарячу лінію», що до неї на подвір’я забігла дика лисиця, поведінка якої була неадекватною.

Під час ізоляції у відділі по боротьбі зі сказом тварин у лисиці спостерігались клінічні ознаки захворювання. Наступного для тварина пала. За результатами дослідження виявлено свічення характерне для сказу тварин.

Щодо цих двох випадків проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА. Запроваджено карантинні обмеження щодо сказу: на території Дарницького району м. Києва, а саме на території обмеженій перетином вулиць Єлизавети Чавдар, Софії Русової, Бориса Гмирі та проспекту Миколи Бажана; на території Святошинського району м. Києва, а саме на території обмеженій перетином вулиць Михайла Чалого, Костянтина Герасименка та Брест-Литовського шосе.

Прилеглі до визначених зон карантинних обмежень масиви Дарницького та Святошинського районів визначити загрозливими зонами щодо сказу.

Нагадаємо, на Вінниччині запроваджено карантин через африканську чуму свиней.