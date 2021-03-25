У Києві судитимуть співробітницю прокуратури, яка збила дитину на переході (відео)

Прокурорку можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, а також позбавити прав на 3 роки

Працівники Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний щодо керівниці одного з управлінь прокуратури Києва. Обвинувачі проситимуть суд визнати жінку винною в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до збиття 11-річної дівчинки, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора .

Сама аварія за участю елітної автівки, що належить працівниці прокуратури, сталася 13 жовтня минулого року в центрі Борисполя. Жінка на чималій швидкості знесла 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Тепер прокурорку можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, а також позбавити прав на 3 роки. Якщо суд, звісно, визнає її винною у скоєнні наїзду на дитину.

Як встановили слідчі, власниця елітного позашляховика Mercedes не скидала швидкість біля пішохідного переходу, хоча автівки у сусідніх смугах зупинялися.

В результаті автівка працівниці прокуратури на чималій швидкості знесла дитину, яку від удару відкинуло майже на 15 метрів . Сама ж машина зупинилася також на досить великій відстані від переходу.

Потерпілу госпіталізували до лікарні з переломом ключиці та травмою голови.

Досудовим розслідуванням провадження займалися детективи Державного бюро розслідувань.

Тим часом, у Києві водій на смерть збив жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і втік.