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    У Києві судитимуть співробітницю прокуратури, яка збила дитину на переході (відео)

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    Власниця елітного позашляховика Mercedes не скидала швидкість біля пішохідного переходу - У Києві судитимуть співробітницю прокуратури, яка збила дитину на переході (відео)
    Власниця елітного позашляховика Mercedes не скидала швидкість біля пішохідного переходу
    фото: 24tv.ua

    Прокурорку можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, а також позбавити прав на 3 роки

    Працівники Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний щодо керівниці одного з управлінь прокуратури Києва. Обвинувачі проситимуть суд визнати жінку винною в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до збиття 11-річної дівчинки, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора .

    Сама аварія за участю елітної автівки, що належить працівниці прокуратури, сталася 13 жовтня минулого року в центрі Борисполя. Жінка на чималій швидкості знесла 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

    Тепер прокурорку можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, а також позбавити прав на 3 роки. Якщо суд, звісно, визнає її винною у скоєнні наїзду на дитину.

    Як встановили слідчі, власниця елітного позашляховика Mercedes не скидала швидкість біля пішохідного переходу, хоча автівки у сусідніх смугах зупинялися.

    В результаті автівка працівниці прокуратури на чималій швидкості знесла дитину, яку від удару відкинуло майже на 15 метрів. Сама ж машина зупинилася також на досить великій відстані від переходу.

    Потерпілу госпіталізували до лікарні з переломом ключиці та травмою голови.

    Досудовим розслідуванням провадження займалися детективи Державного бюро розслідувань.

    Тим часом, у Києві водій на смерть збив жінку, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, і втік.

    Теги: прокуратура ДТП Київ
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