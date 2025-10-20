Головна Київ Новини
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 21 жовтня (вівторок) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

22 жовтня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

23 жовтня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

24 жовтня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

25 жовтня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 жовтня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.


Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, «Главком» перевірив ціни у столичних супермаркетах і підрахував, скільки сьогодні коштує зварити борщ – як у бюджетному варіанті, так і без економії на продуктах.

