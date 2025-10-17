Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах
фото: glavcom.ua

Попри зростання цін, експерти радять планувати покупки та не створювати ажіотажу

Через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

Варто зауважити, що літрові пляшки олії майже зникли з полиць магазинів.  

Олія запашна «Королівський смак» коштує 119 грн за 1 літр
Олія запашна «Королівський смак» коштує 119 грн за 1 літр
фото: glavcom.ua

Більшість виробників відійшла від літрової тари та пропонує пляшки об’ємом 900, 850 та навіть 750 мл. Ціна такої пляшки олії варіюється від 63 до 99 грн.

Зокрема, торгова марка «Щедрий дар» фасує власну продукцію у тару об’ємом 750 та 850 мл, ціна відповідно 78,99 грн та 87,49 грн за пляшку. У таких випадках без калькурятора буває складно зрозуміти, яка олія дешевша.

Олія «Щедрий дар»
Олія «Щедрий дар»
фото: glavcom.ua

Вартість олії у пляшках об’ємом 900, 850 та 750 мл:

6 фото
На весь екран
Вартість олії у пляшках об’ємом 900, 850 та 750 мл
фото: glavcom.ua

Також у продажу з’явилося багато пропозицій олії у пляшках меншого об’єму – 450, 500 та 550 мл, які коштують від 42 до 57 грн.

Олія власний марок традиційно дешевша за продукцію більш відомох брендів
Олія власний марок традиційно дешевша за продукцію більш відомох брендів
фото: glavcom.ua

Зазвичай покупцям непросто відразу розрахувати, яка пляшка олії вигідніша – особливо коли об’єм та ціна різняться. Тому деякі магазини пішли назустріч і на етикетках вказують дві ціни: за саму пляшку та у перерахунку на літр. Такий підхід дозволяє швидко порівняти вартість різних упаковок і обрати найвигідніший варіант без зайвих підрахунків.

Цінник, який має два показники ціна за пляшку олії і вартість літра продукту
Цінник, який має два показники ціна за пляшку олії і вартість літра продукту
фото: glavcom.ua

Півлітрова тара може бути зручнішою для самотніх людей та тих, хто мало готує вдома, водночас вона може свідчити про падіння купівельної спроможності, коли виробники зменшують об’єм продукту, щоб він залишався доступним для всіх.

Ціни на соняшникову олію в Україні стрімко зростають через низьку врожайність в Україні після спекотного й посушливого літа, яке завадило розвитку посівів. Ще у серпні agronews.ua прогнозував, що вже зовсім скоро на українців може чекати здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути 100 грн. Фахівці пояснюють: на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт.

«Посуха зробила свою роботу. Соняшник – це культура, зрошення якої зробити дуже складно. Зробити можна, але це дуже дороговартісно і, як правило, зернові: соняшник, кукурудза, соя – отримуть вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування врожаю була надзвичайно мала кількість опадів і та кількість опадів невелика, мала, вплинула негативно на врожай», – пояснює голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич. 

Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють: соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів – раціонально планувати покупки й не створювати ажіотажу.

Теги: ціни продукти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
19 вересня, 01:43
До кінця року хліб в Україні зросте в ціні ще на кілька відсотків
В Україні продовжує дорожчати хліб, але ціни на олію залишаться стабільними
13 жовтня, 12:27
Єврейська громада назвала подію такою, «чого не має бути в цивілізованому світі»
Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги
12 жовтня, 14:36
Вбитий 16-річний Максим Метерухін
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: реакція українців на вирок суду
23 вересня, 13:01
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
24 вересня, 14:11
23-річному нападнику оголошено підозру, йому загрожує до трьох років ув’язнення.ня волі
У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі
2 жовтня, 17:33
Після завершення профілактики воду з крана потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
8 жовтня, 11:55
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
9 жовтня, 14:46
Будинок зазнав пошкоджень 4 липня унаслідок ворожого обстрілу
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)
9 жовтня, 18:58

Новини

На Білоцерківщині може бути чутно звуки вибухів
На Білоцерківщині може бути чутно звуки вибухів
Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах
Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня
Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні
Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні
На Київщині дозволено відстріл вовків, шакалів та лисиць через спалах сказу
На Київщині дозволено відстріл вовків, шакалів та лисиць через спалах сказу
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua