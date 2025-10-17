Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах

Попри зростання цін, експерти радять планувати покупки та не створювати ажіотажу

Через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

Варто зауважити, що літрові пляшки олії майже зникли з полиць магазинів.

Олія запашна «Королівський смак» коштує 119 грн за 1 літр

Більшість виробників відійшла від літрової тари та пропонує пляшки об’ємом 900, 850 та навіть 750 мл. Ціна такої пляшки олії варіюється від 63 до 99 грн.

Зокрема, торгова марка «Щедрий дар» фасує власну продукцію у тару об’ємом 750 та 850 мл, ціна відповідно 78,99 грн та 87,49 грн за пляшку. У таких випадках без калькурятора буває складно зрозуміти, яка олія дешевша.

Олія «Щедрий дар»

Вартість олії у пляшках об’ємом 900, 850 та 750 мл:

Вартість олії у пляшках об'ємом 900, 850 та 750 мл

Також у продажу з’явилося багато пропозицій олії у пляшках меншого об’єму – 450, 500 та 550 мл, які коштують від 42 до 57 грн.

Олія власний марок традиційно дешевша за продукцію більш відомох брендів

Зазвичай покупцям непросто відразу розрахувати, яка пляшка олії вигідніша – особливо коли об’єм та ціна різняться. Тому деякі магазини пішли назустріч і на етикетках вказують дві ціни: за саму пляшку та у перерахунку на літр. Такий підхід дозволяє швидко порівняти вартість різних упаковок і обрати найвигідніший варіант без зайвих підрахунків.

Цінник, який має два показники ціна за пляшку олії і вартість літра продукту

Півлітрова тара може бути зручнішою для самотніх людей та тих, хто мало готує вдома, водночас вона може свідчити про падіння купівельної спроможності, коли виробники зменшують об’єм продукту, щоб він залишався доступним для всіх.

Ціни на соняшникову олію в Україні стрімко зростають через низьку врожайність в Україні після спекотного й посушливого літа, яке завадило розвитку посівів. Ще у серпні agronews.ua прогнозував, що вже зовсім скоро на українців може чекати здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути 100 грн. Фахівці пояснюють: на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт.

«Посуха зробила свою роботу. Соняшник – це культура, зрошення якої зробити дуже складно. Зробити можна, але це дуже дороговартісно і, як правило, зернові: соняшник, кукурудза, соя – отримуть вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування врожаю була надзвичайно мала кількість опадів і та кількість опадів невелика, мала, вплинула негативно на врожай», – пояснює голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич.

Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють: соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів – раціонально планувати покупки й не створювати ажіотажу.