Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною

У Києві продаються сирні делікатеси за цінами, що дорівнюють мінімальному прожитковому мінімуму

Ціни на деякі преміальні сири у столичних магазинах сягають або й перевищують рівень мінімального прожиткового мінімуму для працездатного населення України, який у 2025 році становить 3028 грн. Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчим виявився козячий витриманий сир із медом і трюфелем Buren Trots, який коштує 3250 грг за кілограм. Це більше, ніж мінімальний місячний дохід, на який має прожити українець. «Сир Boer'n Trots Honing виготовляється з козиного молока. Головки промиваються в меді, а також мед додається у сировину при виготовленні. Термін дозрівання – 20 тижнів. М'який та вершковий делікатес, що тане в роті. Смачний сир із солодкими нотами ароматного меду. Без глютену», – йдеться в описі продукту.

Козячий витриманий з медом і трюфелем Бур’н Тротс скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Майже у таку ціну – 3220 грн за кіло продається сир бренду Twente козячий витриманий «Бункерний» з Нідерландів. Зазначається, що цей сир виготовлюють з мікробіологічного сичуга і тому він підходить для вегетаріанців. Бункерний козячий сир зберігається в підземних бункерах 25 тижнів. Витримується він в бункерах, під товстим шаром бетону і землі, на якій ростуть дерева, навіть створюється особливий мікроклімат, що ідеально підходить для дозрівання сиру.

Сир козячий «Бункерний» скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Ненабагато дешевший швейцарський напівтвердий сир Tete de Moine (52%) з непастеризованного коровячого молока, назва котрого у перекладі означає «Голова монаха». Його ціна сягає 2999 грн за кілограм.

Швейцарський сир Tete de Moine (52%) коштує 2999 грн за кілограм фото:: glavcom.ua

Трохи дешевше – французький камамбер Ile de France, який продається по 366 грн за 125 грамів, тобто близько 2928 грн за кілограм.

Сир Іль де Франс маленький камамбер, 125 гр скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Гурмани з гаманцем можуть добре зекономити, якщо їм до вподоби сир Гауда Leiden виробництва Нідерландів. Його звичайна вартість становить 307 грн за кілограм, але наразі на цей сир трирічної витримки діє акційна пропозиція – 255 грн.

Гауда Leiden лімітований витриманий 3 роки фото: cheesekingdom.com.ua

На тлі війни та зростання цін на основні продукти харчування, вітрини з елітними делікатесами виглядають радше як нагадування про інше життя – мирне, стабільне, європейське. Поки одні рахують копійки на базарі, інші можуть дозволити собі шматочок швейцарського чи французького сиру за ціною прожиткового мінімуму.

До слова, середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua становить 30 тис. грн.