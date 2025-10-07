Головна Київ Новини
search button user button menu button

Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Швейцарський сир Tete de Moine (52%) у мережі супермаркетів «Сільпо»
фото: glavcom.ua

У Києві продаються сирні делікатеси за цінами, що дорівнюють мінімальному прожитковому мінімуму

Ціни на деякі преміальні сири у столичних магазинах сягають або й перевищують рівень мінімального прожиткового мінімуму для працездатного населення України, який у 2025 році становить 3028 грн. Про це повідомляє «Главком».

Найдорожчим виявився козячий витриманий сир із медом і трюфелем Buren Trots, який коштує 3250 грг за кілограм. Це більше, ніж мінімальний місячний дохід, на який має прожити українець. «Сир Boer'n Trots Honing  виготовляється з козиного молока. Головки промиваються в меді, а також мед додається у сировину при виготовленні. Термін дозрівання – 20 тижнів. М'який та вершковий делікатес, що тане в роті. Смачний сир із солодкими нотами ароматного меду. Без глютену», – йдеться в описі продукту.

Козячий витриманий з медом і трюфелем Бур’н Тротс
Козячий витриманий з медом і трюфелем Бур’н Тротс
скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Майже у таку ціну – 3220 грн за кіло продається сир бренду Twente козячий витриманий «Бункерний» з Нідерландів. Зазначається, що цей сир виготовлюють з мікробіологічного сичуга і тому він підходить для вегетаріанців. Бункерний козячий сир зберігається в підземних бункерах 25 тижнів. Витримується він в бункерах, під товстим шаром бетону і землі, на якій ростуть дерева, навіть створюється особливий мікроклімат, що ідеально підходить для дозрівання сиру.

Сир козячий «Бункерний»
Сир козячий «Бункерний»
скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Ненабагато дешевший швейцарський напівтвердий сир Tete de Moine (52%) з непастеризованного коровячого молока, назва котрого у перекладі означає «Голова монаха». Його ціна сягає 2999 грн за кілограм.  

Швейцарський сир Tete de Moine (52%) коштує 2999 грн за кілограм
Швейцарський сир Tete de Moine (52%) коштує 2999 грн за кілограм
фото:: glavcom.ua

Трохи дешевше – французький камамбер Ile de France, який продається по 366 грн за 125 грамів, тобто близько 2928 грн за кілограм.

Сир Іль де Франс маленький камамбер, 125 гр
Сир Іль де Франс маленький камамбер, 125 гр
скриншот з сайту cheesekingdom.com.ua

Гурмани з гаманцем можуть добре зекономити, якщо їм до вподоби сир Гауда Leiden виробництва Нідерландів. Його звичайна вартість становить 307 грн за кілограм, але наразі на цей сир трирічної витримки діє акційна пропозиція – 255 грн.

Гауда Leiden лімітований витриманий 3 роки
Гауда Leiden лімітований витриманий 3 роки
фото: cheesekingdom.com.ua

На тлі війни та зростання цін на основні продукти харчування, вітрини з елітними делікатесами виглядають радше як нагадування про інше життя – мирне, стабільне, європейське. Поки одні рахують копійки на базарі, інші можуть дозволити собі шматочок швейцарського чи французького сиру за ціною прожиткового мінімуму. 

Нагадаємо, у столичних супермаркетах і на ринках ціни на тверді та елітні сири сягнули рекордних позначок.

Раніше користувачка TikTok Марина Кузіна опублікувала відео з фірмового магазину Roshen, де придбала, за її словами, найдорожчі цукерки у своєму житті

До слова, середня зарплата у Києві станом на вересень 2025 року за даними сайту Work.ua становить 30 тис. грн. 

Теги: Київ зарплата продукти ціни харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
Ольга Дроздова тривалий час не зʼявлялася на судові засідання
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
17 вересня, 16:55
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
5 жовтня, 09:27
Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком
Які столичні торгові центри понесли найбільші збитки: дослідження
24 вересня, 18:53
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Продуктові ярмарки у Києві 23-28 вересня: де можна придбати фермерські продукти
22 вересня, 13:44
«Київавтодор» радить враховувати обмеження при плануванні маршруту
Рух транспорту двома вулицями Печерського району обмежено до 7 жовтня (схема)
26 вересня, 14:30
Катальпа бігонієвидна – декоративне дерево, яке швидко адаптується до умов міського середовища та помірного клімату
Стихійна парковка на Долобецькому острові перетворилася на парк (фото)
26 вересня, 17:51
Вартість яловичої вирізки у мережі супермаркетів «Сільпо»
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
29 вересня, 18:19
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки розробляє рекомендації для переговорів щодо членства України в ЄС
Туалет інституту, де працюють експерти з євроінтеграції, так вразив блогера, що він звернувся до уряду (фото)
1 жовтня, 10:09

Новини

У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua