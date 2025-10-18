Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Найбільше на ціну борщу впливає вид м'ясв, обраний для страви
фото: glavcom.ua

Попри різноманіття рецептів, ключові складові борщу залишаються незмінними

Борщ – одна з найулюбленіших страв в Україні. Кожна господиня має власний рецепт, а вартість страви може суттєво різнитися залежно від обраних інгредієнтів. «Главком» перевірив ціни у столичних супермаркетах і підрахував, скільки сьогодні коштує зварити борщ – як у бюджетному варіанті, так і без економії на продуктах.

Що входить до борщового набору

Під «борщовим набором» зазвичай розуміють основні інгредієнти для приготування трьох літрів класичного українського борщу. Незважаючи на різноманіття рецептів, ключові складові залишаються незмінними:

  • Капуста – 500 г
  • Буряк – 200 г
  • Картопля – 300 г
  • Морква – 200 г
  • Цибуля ріпчаста – 150 г
  • Томатна паста – 70 г (маленька упаковка)
  • Рафінована олія – 30 г
  • Свинина – 400 г.

Економний борщ: скільки коштує бюджетна страва

Найдорожчий інгредієнт у борщі – це м’ясо. Щоб зекономити, беремо найдешевшу пропозицію – свинячу рульку. Її можна знайти вже нарізаною на шматки, тому можна обрати більш м’ясисту частину. Вартість 1 кг рульки – 109 грн, тож 400 г обійдуться в 43,60 грн.

М'ясний відділ у столичному супермаркеті
М'ясний відділ у столичному супермаркеті
фото: glavcom.ua

Картоплю беремо кілограм у магазині поруч з домом, там зараз її можна купити за ціною 13,90 грн за кіло.

Ціна на картоплю у «Форі»
Ціна на картоплю у «Форі»
скриншот

Найдешевша морква зараз у мережі «Сільпо» та «АТБ» – 10,89 грн за кіло. У «Варусі» і «Форі» ціна на 1 коп. вища – 10,90 грн за кіло.

Морква у супермаркеті «Сільпо»
Морква у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Цибуля найдешевша у «Варусі» – 7,50 грн за кіло. У «Форі» – 7,90, а у «АТБ» – 8,85 грн за кіло.

Ціна цибулі у «Варусі»
Ціна цибулі у «Варусі»
скриншот

Найнижча ціна на капусту білоголову у Варусі – 9,90 грн за кіло. У «Сільпо» і «АТБ» – 11,89 грн за кіло. В «Екомаркеті» – 11,90 грн за кіло.

Ціна капусти білоголової у «Варусі»
Ціна капусти білоголової у «Варусі»
скриншот

Найнижча ціна на буряк у мережі супермаркетів «АТБ» – 9,89 грн за кіло, «Фора» і «Варус» пропонують майже таку саму ціну – 9,90 грн за кіло. У «Сільпо» буряк сорту «Скарлет» продається по 17,99 грн за кіло.

Вартість буряка у супермаркеті «АТБ»
Вартість буряка у супермаркеті «АТБ»
скриншот

Томатну пасту беремо у маленькій упаковці вагою 70 гр. Найдешевша пропозиція у «Форі» – 9,90 за упаковку. У «Варусі» схожа позиція коштує 15,90 грн, у Сільпо – 17,99 грн.

Вартість томатної пасти у супермаркеті «Фора»
Вартість томатної пасти у супермаркеті «Фора»
скринщот

Олію обираємо від власних торгових марок торгових мереж, така пропозиція найвигідніша. «Повна чаша» у «Сільпо» коштує 63,49 грн за 850 мл.

Олія власної торгової марки у «Сільпо»
Олія власної торгової марки у «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Підраховуємо вартість інгредієнтів:

  • Капуста 0,5 кг – 4,95 грн;
  • Буряк 0,2 кг – 1,98 грн;
  • Картопля 0,3 кг – 4,17 грн;
  • Морква 0,2 кг – 2,18 грн;
  • Цибуля ріпчаста 0,15 кг – 1,12 грн;
  • Томатна паста – 9,90 грн;
  • Олія рафінована 0,03 кг – 2,25 грн:
  • Свининяча рулька 0,4 кг – 43,60 грн.

Таким чином, каструля борщу на свинячій рульці з овочами за акційними цінами і найдешевшою томатною пастою сьогодні коштує 70,15 грн.

Борщ без економії: скільки коштує «багата» страва

Як бачимо, вартість каструлі борщу, якщо взяти акційні товари, виходить цілком доступною. А скільки ж буде вартувати ця сама страва, якщо гроші не економити?

Для цього варіанту беремо продукти покращеної якості: замість рульки – пів кіла телятини, замість білоголової капусти – молоду, а також відбірні та миті овочі, томатну пасту відомого бренду. Додаємо шматочок сала і сметану.

Телятина і яловичина
Телятина і яловичина
фото: glavcom.ua
Буряк митий у 2,5 рази дорожчий від звичайного
Буряк митий у 2,5 рази дорожчий від звичайного
фото: glavcom.ua
Картопля «Торнадо»
Картопля «Торнадо»
фото: glavcom.ua
Телятина і яловичина
Телятина і яловичина
фото: glavcom.ua
Рафінована олія відомого бренду
Рафінована олія відомого бренду
фото: glavcom.ua
Сметана до борщу
Сметана до борщу
фото: glavcom.ua
  • Капуста – 24, 19 грн за кг – 0,5 кг – 12,08 грн
  • Буряк митий – 24,99 грн за кг – 0,2 кг – 5 грн
  • Картопля «Торнадо»  39,99 грн за кг – 0,3 кг – 12 грн
  • Морква – 10,89 грн за кг – 0,2 кг – 2,18 грн
  • Цибуля ріпчаста – 7,89 грн за кг 0,15 кг – 1,18
  • Паста томатна – 70 г - 25,39 грн
  • Олія рафінована – 89 грн за 850 мл – 30 г – 3,15 грн
  • Телятина – 330 грн за кг – 0,5 кг – 115 грн.
  • Зелень – 20 грн пучок
  • Сметана (стакан 300мл) – 63,90 грн
  • Сало – 310 грн за кг – 0,03 кг – 9,30 грн

Таким чином трилітрова каструля борщу виходить 270 грн.

Різниця між двома варіантами майже в чотири рази, смак страви може бути також абсолютно різним. У будь-якому випадку, борщ залишається смачним символом української кухні – незалежно від бюджету.

