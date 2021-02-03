За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв

У деяких водіїв виявлено рівень алкоголю, що перевищує дозволену норму в декілька разів

Патрульні нагадують про відповідальність за кермування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

За січень цього року патрульні Київщини виявили майже 260 нетверезих водіїв транспортних засобів.

На водіїв, які порушили вимоги правил дорожнього руху – сіли за кермо в стані сп’яніння, – були складені відповідні адміністративні матеріали.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, за місяць на нетверезих водіїв складено:

79 протоколів інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Бориспіль;

127 – інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква;

84 – інспекторами батальйону патрульної поліції у с. Чайки.

За керування у нетверезому стані водій несе адміністративну відповідальність згідно з статтею 130 КУпАП:

На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10,2 тис. грн та позбавлення права керування на рік.

Якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20,4 тис. грн та позбавлення права керування на три роки.

У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40,8 тис. грн та позбавлення права керування на 10 років.