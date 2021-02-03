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    За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв

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    У деяких водіїв виявлено рівень алкоголю, що перевищує дозволену норму в декілька разів - За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв
    У деяких водіїв виявлено рівень алкоголю, що перевищує дозволену норму в декілька разів
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні нагадують про відповідальність за кермування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

    За січень цього року патрульні Київщини виявили майже 260 нетверезих водіїв транспортних засобів.

    На водіїв, які порушили вимоги правил дорожнього руху – сіли за кермо в стані сп’яніння, – були складені відповідні адміністративні матеріали.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, за місяць на нетверезих водіїв складено:

    • 79 протоколів інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Бориспіль;
    • 127 – інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква;
    • 84 – інспекторами батальйону патрульної поліції у с. Чайки.

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    За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв
    За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв
    За місяць на дорогах Київщини патрульні виявили кілька сотень п’яних водіїв

    За керування у нетверезому стані водій несе адміністративну відповідальність згідно з статтею 130 КУпАП:

    На громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10,2 тис. грн та позбавлення права керування на рік.

    Якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20,4 тис. грн та позбавлення права керування на три роки.

    У випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40,8 тис. грн та позбавлення права керування на 10 років.

    Теги: Національна поліція України водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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