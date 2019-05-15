У Києві банда агресивних підлітків нападає на перехожих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад підлітків на чоловіка біля торгово-розважального центру «Гулівер», 15 січні 2019 р.

Експерти радять не втручатися у бійку і викликати поліцію

У Києві орудує банда агресивних підлітків, які можуть накинутися на перехожого прямо посеред дня на вулиці.

Один із випадків очевидці зняли на відео. Біля одного зі столичних бізнес-центрів невідомі били ногами хлопця. За нього заступився перехожий. Але і йому перепало він хуліганів.

Експерт з безпеки Руслан Болгов пояснює – не втручатися у побиття не варто, але і вплутуватися в конфлікт можна тільки тоді, коли впевнені у власних силах. Адже всього за мить із захисника можна перетворитися в жертву. Про це пише «Сегодня».

«Агресія може переключиться на того, хто зупиняє. Якщо ви фізично не підготовлені і не впевнені в тому, що ви можете зупинити, близько не підходьте, тримайте завжди дистанцію», – каже експерт з безпеки.

У такому випадку Руслан радить викликати поліцію і зафіксувати хід інциденту на фото або відео. Щоб допомогти потерпілому, пишіть заяву як свідок.

«Те, що людина бачить своїми очима, це вже фактично може бути показаннями свідків. Для того, щоб людей затримали, для того щоб їх притягнули до відповідальності. Це може бути, як адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство, так і кримінальна відповідальність за будь-які тілесні ушкодження», – розповіла адвокат Катерина Григораш.

Нагадаємо, 15 січня цього року у Києві посеред вулиці біля торгово-розважального центру «Гулівер» група підлітків жорстоко побили чоловіка. Підлітки стверджували, що постраждалий нібито зачепив дівчину.

Столичні правоохоронці розслідують обставини бійки на Печерську за участю підлітків, що сталася 15 січня ввечері.