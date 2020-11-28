У Києві банкірша привласнила понад 10 млн грн вкладників

Правоохоронці встановлюють співучасників злочину

Київська місцева прокуратура № 10 повідомила про підозру ексспівробітниці регіонального відділення банку «Хрещатик» за фактом службового підроблення та заволодінням коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.

Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.

Раніше Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до Шевченківського районного суду обвинувальний акт відносно колишньої заступниці директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників на суму в 12,3 млн грн.

Нагадаємо, 5 квітня 2016 року Нацбанк визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації. Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій. Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.

Ліквідація ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» триватиме протягом двох років з 20 червня 2019 року до 19 червня 2021 року включно.