У Києві чоловік погрожує підірвати багатоквартирний будинок

У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожує підірвати будинок

Чоловік забарикадувався в квартирі і погрожує підірвати будинок

У Києві, на вулиці Новомостицькій, 2В чоловік погрожує підірвати будинок. Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

Повідомляється, що на місце виїхали всі служби екстреного реагування.

На цей момент з чоловіком ведуть переговори.

«Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – наголошується в повідомленні.

Фото: Київ оперативний

Напередодні поліція повідомила, що житель Херсона привіз до Одеси гранати та сховав їх у супермаркеті. Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.