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    У Києві чоловік погрожує підірвати багатоквартирний будинок

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    У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожує підірвати будинок - У Києві чоловік погрожує підірвати багатоквартирний будинок
    У Києві чоловік забарикадувався в квартирі і погрожує підірвати будинок

    Чоловік забарикадувався в квартирі і погрожує підірвати будинок

    У Києві, на вулиці Новомостицькій, 2В чоловік погрожує підірвати будинок. Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

    Повідомляється, що на місце виїхали всі служби екстреного реагування.

    На цей момент з чоловіком ведуть переговори.

    «Сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – наголошується в повідомленні.

    Фото: Київ оперативний
    Фото: Київ оперативний

    Напередодні поліція повідомила, що житель Херсона привіз до Одеси гранати та сховав їх у супермаркеті. Власник боєприпасів був знайдений менш ніж за добу і затриманий. Під час обшуку у квартирі у нього вилучили аналогічні боєприпаси.

    Теги: Київ будинок чоловік
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    У Києві чоловік погрожує підірвати багатоквартирний будинок