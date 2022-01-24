У Києві чоловік вигулював на повідку домашню свиню (фото)

Свійську тварину на повідку помітила на бульварі Вацлава Гавела

У Києві чоловіка вигулював свиню на повідку прямо посеред вулиці. Незвичайна домашня тварина часто гуляє на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі. Фото з прогулянки опублікував Telegram-канал «Київ без цензури».

«Домашній вихованець на Вацлава Гавела – свинка Маргоша» – так підписане фото.

Нещодавно, у Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідку. На опублікованих фото видно, як просто посеред засніженої вулиці чорно-біла коза гуляє на повідку.

Як повідомлялося, у Києві з’явилися дев’ять майданчиків для вигулу тварин.

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