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    У Києві чоловік вигулював на повідку домашню свиню (фото)

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    Свинка Маргоша живе у Солом'янському районі - У Києві чоловік вигулював на повідку домашню свиню (фото)
    Свинка Маргоша живе у Солом'янському районі
    фото: Київ без цензури

    Свійську тварину на повідку помітила на бульварі Вацлава Гавела

    У Києві чоловіка вигулював свиню на повідку прямо посеред вулиці. Незвичайна домашня тварина часто гуляє на бульварі Вацлава Гавела в Солом'янському районі. Фото з прогулянки опублікував Telegram-канал «Київ без цензури».

    «Домашній вихованець на Вацлава Гавела – свинка Маргоша» – так підписане фото.

    Нещодавно, у Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідку. На опублікованих фото видно, як просто посеред засніженої вулиці чорно-біла коза гуляє на повідку.

    Як повідомлялося, у Києві з’явилися дев’ять майданчиків для вигулу тварин.

    Нагадаємо, собака прикордонників став зіркою соцмереж через патріотизм.

    Нагадаємо, у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації.

    Варто згадати, як у грудні на столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря.

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    Теги: Київ тварини
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    У Києві чоловік вигулював на повідку домашню свиню (фото)