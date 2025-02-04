У Києві чутно вибухи, працює ППО
Дрони атакують столицю та Київщину
Рівно о п'ятій ранку у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попереджають киян та мешканців області про атаку дронів.
«В повітряному просторі Києва – російський дрон. В місті працює ППО», – розповів начальник КМВА Ткаченко.
Мапа укриттів для населення міста Києва
Перед цим Київська обласна військова адміністрація повідомляла про БпЛА у повітряному просторі Київщини. Сили ППО працювали по цілях.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1077-й день війни.
Протягом минулої доби на фронті відбулось 94 бойових зіткнення.
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