У Києві чутно вибухи, працює ППО

Дрони атакують столицю та Київщину

Рівно о п'ятій ранку у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попереджають киян та мешканців області про атаку дронів.

«В повітряному просторі Києва – російський дрон. В місті працює ППО», – розповів начальник КМВА Ткаченко.

Мапа укриттів для населення міста Києва

Перед цим Київська обласна військова адміністрація повідомляла про БпЛА у повітряному просторі Київщини. Сили ППО працювали по цілях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1077-й день війни.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 94 бойових зіткнення.