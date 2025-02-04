Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чутно вибухи, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чутно вибухи, працює ППО
У повітряному просторі країни ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Дрони атакують столицю та Київщину

Рівно о п'ятій ранку у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попереджають киян та мешканців області про атаку дронів.

«В повітряному просторі Києва – російський дрон. В місті працює ППО», – розповів начальник КМВА Ткаченко.

Мапа укриттів для населення міста Києва

Перед цим Київська обласна військова адміністрація повідомляла про БпЛА у повітряному просторі Київщини. Сили ППО працювали по цілях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1077-й день війни.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 94 бойових зіткнення.

Читайте також:

Теги: вибух Київ тривога системи ППО дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 9 січня
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
9 сiчня, 06:00
Подвір'я одного з найнезвичніших ресторанів має покинутий вигляд
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
14 сiчня, 15:57
Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через високу напругу
Пожежа у підземному колекторі в центрі Києва ліквідована, електропостачання відновлено
15 сiчня, 15:00
Кандибор наголосив, що під час тривоги всі люди перебували в безпечних місцях
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
29 сiчня, 16:20
Пішоходам варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
30 сiчня, 18:30
Розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду
До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі
30 сiчня, 18:03
Боєприпаси пролежали у Либіді з часів Другої світової війни
У річці Либідь знайдено артилерійські снаряди (фото)
31 сiчня, 11:58
У затриманої було виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті
РФ готувала теракт на одній із центральних вулиць Києва: їй допомагала 22-річна українка
1 лютого, 11:37
Столицю засніжило
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
Вчора, 22:21

Новини

У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві чутно вибухи, працює ППО
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
Часткове обмеження руху транспорту на Хрещатику триватиме до 18 лютого: схема
Часткове обмеження руху транспорту на Хрещатику триватиме до 18 лютого: схема
Суд відпустив мера Ірпеня під домашній арешт
Суд відпустив мера Ірпеня під домашній арешт
У трьох районах Києва буде проведено демонтаж незаконної реклами
У трьох районах Києва буде проведено демонтаж незаконної реклами
Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи
Не бояться шахедів. Ріелтор пояснила, чому молодь у Києві орендує високі поверхи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
122K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
28K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
19K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
16K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками

Новини

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
Сьогодні, 05:04
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua