Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян

Правоохоронці закликали учасників дорожнього руху бути уважними та обережними

Увечері 3 лютого столицю та Київщину засніжило. Дороги та вулиці замело снігом. Патрульна поліція закликає громадян бути уважними під час водіння та дотримуватись правил дорожнього руху.

Погіршення погодних умов вимагає від кожного учасника руху неухильно дотримуватися ПДР та не втрачати увагу ні на мить. Правоохоронці наголосили, що під час негоди водіям та пішоходам слід бути уважними та дотримуватися порад.

Водіям:

Необхідно перевіряти стан автомобілю перед початком руху. Важливо уникати різких маневрів та слідкувати за зміною в дорожній обстановці. Слід тримати безпечну дистанцію та інтервал. Також треба дотримуватись швидкісного режиму і обов'язково максимально знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів та освітніх закладів.

Пішоходам:

Необхідно переходити проїзну частину лише в дозволеному місці. Важливо не забувати про використання світлоповертальних елементів.

У поліції закликають, у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 112 або повідомляти аварійні служби.

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