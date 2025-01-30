Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві

Фахівці рекомендують водіям бути обережними під час керування транспортним засобом у тумані

31 січня вночі та вранці в Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

уникати різких маневрів на дорозі;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам радять бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, 30 січня у Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря. Зокрема, було зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Зміни клімату – це не лише негативні виклики, це ще й нові можливості, які перед нами відкриваються. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух. Балабух пояснила: по-перше, аномально теплі зими означають значно менше витрачених на опалення ресурсів, а отже, економиться електроенергія, а для України в умовах війни і ударів ворога по нашій інфраструктурі це – просто подарунок. По-друге, за відсутності снігопадів менше руйнуються дороги та транспорт. По-третє, при такій теплій погоді, як зараз, можна займатися будівництвом або іншими видами господарської активності, яку зима традиційно ставила на паузу.

До слова, одразу у кількох районах Києва, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури.