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У річці Либідь знайдено артилерійські снаряди (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У річці Либідь знайдено артилерійські снаряди (фото)
Боєприпаси пролежали у Либіді з часів Другої світової війни
фото: мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Рятувальники нагадують: навіть через десятиліття іржаві снаряди можуть вибухати

У Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС.

На місце знахідки прибули піротехніки, які вилучили снаряди та транспортували їх на підривний майданчик.

Жителів Києва закликають: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся знахідок, а негайно телефонуйте рятувальникам за номером 101. Також необхідно попередити про небезпеку осіб, які перебувають поруч.

Рятувальники закликають жителів Києва: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся знахідок
Рятувальники закликають жителів Києва: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся знахідок
фото: мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Рятувальники нагадали, що навіть через десятиліття іржаві снаряди можуть вибухати.

Нагадаємо, жителі столиці продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так киянин по дорозі на роботу знайшов боєприпаси. Про небезпечну знахідку повідомили на спецлінію 112. Згідно з повідомленням, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Деснянському районі.

Загалом понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.  

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Теги: боєприпаси Київ річка Друга світова війна

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