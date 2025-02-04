Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Триває одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ, водночас, ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Баранівка та Бочкове.

На Куп'янському напрямку

Противник 12 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку

Тривають три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на цьому напрямку українські воїни знешкодили 246 окупантів, 124 з них – безповоротно. Також знищено два танки, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, одну установку БМ 21 «Град» , одну гармату, три антени управління БпЛА та один засіб супутникового зв'язку противника, крім того, суттєво пошкоджено самохідну установку, автомобіль, дві гармати та мотоцикл.

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили сім ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав 26 авіаційних ударів, із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив понад сто артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів безрезультатно атакував позиції наших військ в районах Антонівки та Придніпровського.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 18-ї Слов'янської бригади НГУ, 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ї окремої артилерійської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Нагадаємо, триває 1077-й день повномасштабної війни в Україні.