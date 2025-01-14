Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)

Раніше це був ресторан для сімейного дозвілля з великою зеленою зоною

Столичний ресторан «Кабачок на бочок», який до початку повномасштабної війни вважався одним з найнезвичніших закладів Києва, зараз дивує і водночас лякає місцевих мешканців своїм запустінням.

Незвичність цього ресторану полягала у дизайні – це такий собі «перевернутий» будиночок, у якому можна було пообідати, сидячи на стелі. Усередині закладу про те, що ви перебуваєте в перевернутій будівлі, нагадували також вікна.

фото: «Кабачок на бочок», Facebook

Ресторан розташований за адресою вулиця Дениса Антіпова (колишня вул. Славгородська), 23. Раніше це був заклад для сімейного дозвілля з великою зеленою зоною.

15 фото На весь екран



























Ресторан мав чудову зелену зону та місце для дитячих розваг фото: «Кабачок на бочок», Facebook

«Кабачок» також мав свою сторінку у соцмережі, де викладав багато фото зі своїми гостями. Зі світлин можна зробити висновок, що «Кабачок» користувався попитом, особливо у родин з дітьми, для яких тут було достатньо місця для розваг.

Проте зараз ресторан не працює, його територія поросла бур'янами. Під будинком можна помітити чималу купу будівельного сміття.

Загалом територія ресторану має гнітючий вигляд: все довкола позаростало, засипене торішнім листям, навіть туї перед парканом всохли без догляду.

На передньому плані можна побачити висохлі туї і багато торішнього опалого листя фото: glavcom.ua

Купа сміття під рестораном фото: glavcom.ua

«Главком» спробував з'ясувати, що сталося із колись жвавим закладом, але телефон, вказаний у профілі ресторану у соцмережі Facebook, перебуває «поза зоною», повідомлення на сторінці ніхто не читає, а сайт ресторану https://kabachok.com.ua тепер видає спортивні новини.

Остання публікація на сторінці ресторану датована 20 лютого 2022 року. «Дякуємо,що ви з нами», – йдеться у дописі закладу.

Останній допис ресторану у мережі було зроблено 20 лютого 2022 року скриншот зі сторінки ресторану у Facebook

Нагадаємо, у Києві в ресторані «Noice», що на Оболоні персонал відмовив в обслуговуванні військовослужбовцю через наказ керівництва. Відео, на якому офіціант відмовився взяти замовлення у військового, поширилось мережею. Також цю ситуацію прокоментував сам військовий виданню OBOZ.UA. Очевидці стверджують, що військовий поводився спокійно і не порушував правил поведінки. Поліція, яка прибула на місце, так само не виявила жодних правопорушень із боку відвідувача.