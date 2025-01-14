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Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
Подвір'я одного з найнезвичніших ресторанів має покинутий вигляд
фото: glavcom.ua

Раніше це був ресторан для сімейного дозвілля з великою зеленою зоною

Столичний ресторан «Кабачок на бочок», який до початку повномасштабної війни вважався одним з найнезвичніших закладів Києва, зараз дивує і водночас лякає місцевих мешканців своїм запустінням.

Незвичність цього ресторану полягала у дизайні – це такий собі «перевернутий» будиночок, у якому можна було пообідати, сидячи на стелі. Усередині закладу про те, що ви перебуваєте в перевернутій будівлі, нагадували також вікна.

Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото) фото 1
фото: «Кабачок на бочок», Facebook

Ресторан розташований за адресою вулиця Дениса Антіпова (колишня вул. Славгородська), 23. Раніше це був заклад для сімейного дозвілля з великою зеленою зоною.

15 фото
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Ресторан мав чудову зелену зону та місце для дитячих розваг
фото: «Кабачок на бочок», Facebook

«Кабачок» також мав свою сторінку у соцмережі, де викладав багато фото зі своїми гостями. Зі світлин можна зробити висновок, що «Кабачок» користувався попитом, особливо у родин з дітьми, для яких тут було достатньо місця для розваг.

Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото) фото 2
фото: glavcom.ua

Проте зараз ресторан не працює, його територія поросла бур'янами. Під будинком можна помітити чималу купу будівельного сміття.

Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото) фото 3
фото: glavcom.ua

Загалом територія ресторану має гнітючий вигляд: все довкола позаростало, засипене торішнім листям, навіть туї перед парканом всохли без догляду. 

На передньому плані можна побачити висохлі туї і багато торішнього опалого листя
На передньому плані можна побачити висохлі туї і багато торішнього опалого листя
фото: glavcom.ua
Купа сміття під рестораном
Купа сміття під рестораном
фото: glavcom.ua

«Главком» спробував з'ясувати, що сталося із колись жвавим закладом, але телефон, вказаний у профілі ресторану у соцмережі Facebook, перебуває «поза зоною», повідомлення на сторінці ніхто не читає, а сайт ресторану https://kabachok.com.ua тепер видає спортивні новини. 

Остання публікація на сторінці ресторану датована 20 лютого 2022 року. «Дякуємо,що ви з нами», – йдеться у дописі закладу.

Останній допис ресторану у мережі було зроблено 20 лютого 2022 року
Останній допис ресторану у мережі було зроблено 20 лютого 2022 року
скриншот зі сторінки ресторану у Facebook

Нагадаємо, у Києві в ресторані «Noice», що на Оболоні персонал відмовив в обслуговуванні військовослужбовцю через наказ керівництва. Відео, на якому офіціант відмовився взяти замовлення у військового, поширилось мережею. Також цю ситуацію прокоментував сам військовий виданню OBOZ.UA. Очевидці стверджують, що військовий поводився спокійно і не порушував правил поведінки. Поліція, яка прибула на місце, так само не виявила жодних правопорушень із боку відвідувача.

Теги: Київ бізнес ресторан

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