Окупанти просунулись поблизу семи населених пунктів – карти ISW

Армія РФ має успіхи на Донеччині

Українські сили нещодавно просунулися поблизу Борової, а російські – поблизу Куп’янська, Борової, Лиману, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Курській області

3 лютого російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Свердликова, Мар'євки, Погребків (усі на північний захід від Суджі) та Лебедевки (на південний схід від Коренево).

Росія заявила про наступ: російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Погребків і Свердликова, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Харківщина

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська та Хатища 2 і 3 лютого, але не просунулися. Російський мілблогер заявив 2 лютого, що українські сили контратакували у Вовчанську та поблизу Глибокого (на північ від Харкова).

Луганщина

3 лютого російські війська продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку і просунулися незначно.Окупанти також продовжували наземні атаки на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, Піщаного та Степової Новоселівки 2 і 3 лютого.

Росія заявила про просування: російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська на глибину до кілометра поблизу Тополі (уздовж міжнародного кордону); на північ, північний схід і південь від Західного; та 500 метрів у глибину біля Синьківки. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські та українські війська просунулися в напрямку Борової 3 лютого. Російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Борової поблизу Загризового, Богуславки та Лозової; на схід від Борової біля Новоєгорівки; і на південний схід від Борової біля Макіївки і Новолюбівки 2 і 3 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Загризового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, показують, що росіяни просунулися у східному Загризовому. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Лиману. Вони продовжували наземні атаки на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та Тернів і на південний схід від Лиману в напрямку Серебрянки та в районі Серебрянського лісу 2 і 3 лютого.

Донеччина

3 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не підтвердили наступ. 2 і 3 лютого окупанти продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського і Золотарівки, на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.

Також армія РФ просунулась в напрямку Часового Яру 3 лютого. Російські війська продовжували наступати в межах і поблизу Часів Яру та на південь від Часів Яру біля Предтечиного 2 і 3 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися по вулиці Дніпровській у центрі Часів Яр.

3 лютого окупанти просунулись на Торецькому напрямку. 2 і 3 лютого російські війська продовжували атакувати біля самого Торецька, на північний схід від Торецька в районі Кримського та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські війська просунулися на Покровському напрямку. Окупанти наступали на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Миролюбівки, Малинівки та Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; і на південний захід від Покровська біля Котлярівки, Єлизаветівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного 2 і 3 лютого.

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку 3 лютого. Армія РФ атакувала на північний захід від Курахового в районі Шевченка та на захід від Курахового в районі Дачного, Андріївки, Олексіївки, Улакли та Костянтинополя 2 і 3 лютого.

3 лютого російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не просувалися. 2 і 3 лютого російські війська вели наступальні операції на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки і на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів.

Південь

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного), Щербинівки та Кам’янського (обидва на північний захід від Роботиного) 2 і 3 лютого, але не просунулися. Окупантам вдалось просунутись на острови в дельті річки Дніпро під час продовження наземних атак у цьому районі 3 лютого. Російські війська здійснили обмежені наземні атаки безпосередньо на схід від Херсона поблизу Антонівки та Придніпровського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися до східної частини острова Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).

Нагадаємо, що триває 1077-й день війни.