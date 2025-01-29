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Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
Кандибор наголосив, що під час тривоги всі люди перебували в безпечних місцях
фото з відкритих джерел

Кандибор: «Ворог веде підступні атаки, заряджаючи «Шахеди» шрапнеллю – дрібними осколками»

У ніч на середу, 29 січня, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю (дрібними осколками). Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в коментарі телеканалу Київ 24.

«Уламки дрона впали на колії, пошкоджено приміщення охорони», – повідомив Кандибор.

Він наголосив, що під час тривоги всі люди перебували в безпечних місцях. Наразі рух лінією метро вже відновлено.

Слідчі й далі працюють на місцях, додав Кандибор.

«Ворог веде підступні атаки, заряджаючи «Шахеди» шрапнеллю – дрібними осколками. І ми можемо бачити це вже з місця подій, де все посічено навкруги дрібними металевими осколками. Якщо в цей момент на коліях би був рухомий склад, відбувалося б переміщення вагонів, могли би бути жертви чи каліцтво серед людей», – сказав він. 

Кандибор зазначив, що співробітники метрополітену разом із ДСНС швидко зібрали гострі осколки. 

Нагадаємо, уламки ворожого дрону-камікадзе, яким Росія сьогодні вночі атакувала Київ, впали неподалік станції метро в Дарницькому районі. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Також у Деснянському районі Києва рятувальники сьогодні ліквідували наслідки падіння уламків БпЛА на відкритій території. Під час чергової ранкової атаки на столицю у Деснянському районі міста сталося загорання трави й чагарників окремими осередками, спричинене падінням уламків БпЛА на відкриту місцевість.

Теги: росія Київ метро рятувальники ворог дрон

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