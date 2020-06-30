У Києві дерево впало на два автомобілі (фото)



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Дерево затисло автівки Фото: Київ оперативний

Автомобілі заблоковані, оскільки Київзеленбуд не може вивезти дерево, що впало

У ніч на вівторок, 30 червня, у дворі будинку на вул. Копилівській, 10А у Подільському районі Києва впало дерево.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Люди не постраждали, але затисло припарковані автомобілі Toyota та BMW.

Як виявилось, за 30-60 хвилин до цього частина дерева відпала на іншу сторону - на дроти.

«Приїхали представники Київзеленбуду, половину зрізали, а інша половина впала на автівки. Робітники кажуть, що не думали, що так станеться і взагалі кажуть, що винний у цьому падінні ЖКХ, оскільки він є балансоутримувачем. Також зеленбудівці додають, що вони можуть лише порізати дерево, а маніпуляторів у них немає і тому вивезти його вони не зможуть», - повідомляє «Київ оперативний».

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня, пошкодили понад 50 дерев.

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так, нещодавно на території Національного авіаційного університету дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.