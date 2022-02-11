Під судом, де має розглядатися апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (фото, відео)

Поліція травмувала ногу депутату

Біля Київського апеляційного суду, де сьогодні, 11 лютого має оскаржуватися запобіжний захід п’ятому президентові Петру Порошенку, сталися сутички.

Правоохоронці блокують площу і перешкоджають народним депутатам України готуватися до мирної акції протесту. Про це написала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко у Facebook.

«Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петро Порошенко, Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку. Як повідомляють мої колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж «заряджена» і з 5 ранку заблокувала площу», – повідомила Геращенко.

Депутатка повідомила, що зранку відбулася штовханина між поліціянтами і кількома нардепами. Зокрема, охоронці порядку відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Михайла Бондаря, якому травмували ногу.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.