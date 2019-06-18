У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
До лікарні потрапив водій двоколісного транспорту
У ніч на вівторок, 18 червня, на вулиці Васильківській, 110 у Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz W140 і мопед.
Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися в бік станції метро «Виставковий центр» в попутному напрямку. У якийсь момент Mercedes почав різко розвертатися.
Водій мопеда намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Мотоцикл врізався в переднє ліве крило автомобіля. Від удару обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.
Коли прибули медики, то вони надали першу допомогу постраждалому та госпіталізували його в лікарню.
Попередньо, у чоловіка закритий перелом ноги, садна і травма грудної клітини.
Хто дійсно порушив правила дорожнього руху і повну механіку ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.