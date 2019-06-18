У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)



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Обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

До лікарні потрапив водій двоколісного транспорту

У ніч на вівторок, 18 червня, на вулиці Васильківській, 110 у Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz W140 і мопед.

Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися в бік станції метро «Виставковий центр» в попутному напрямку. У якийсь момент Mercedes почав різко розвертатися.

Водій мопеда намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Мотоцикл врізався в переднє ліве крило автомобіля. Від удару обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.

Коли прибули медики, то вони надали першу допомогу постраждалому та госпіталізували його в лікарню.

Попередньо, у чоловіка закритий перелом ноги, садна і травма грудної клітини.

Хто дійсно порушив правила дорожнього руху і повну механіку ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.