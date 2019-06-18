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    У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)

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    Обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження - У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
    Обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    До лікарні потрапив водій двоколісного транспорту

    У ніч на вівторок, 18 червня, на вулиці Васильківській, 110 у Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz W140 і мопед.

    Аварія трапилася близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися в бік станції метро «Виставковий центр» в попутному напрямку. У якийсь момент Mercedes почав різко розвертатися.

    Водій мопеда намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Мотоцикл врізався в переднє ліве крило автомобіля. Від удару обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.

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    Коли прибули медики, то вони надали першу допомогу постраждалому та госпіталізували його в лікарню.

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    У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
    У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
    У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
    У Києві мопед врізався у Mercedes, який почав раптово розвертатися (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, у чоловіка закритий перелом ноги, садна і травма грудної клітини.

    Хто дійсно порушив правила дорожнього руху і повну механіку ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

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