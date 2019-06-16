В Ужгороді 21-річна водійка Porsche на зустрічній смузі протаранила Ford



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Porsche Cayenne після ДТП Фото: Нацполіція

У результаті аварії до лікарні госпіталізували трьох осіб

В Ужгороді 21-річна водійка Porsche Cayenne не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Ford Focus.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

«Учора, 15 червня, в Ужгороді по вулиці Слов’янській трапилася ДТП з потерпілими. На місце аварії прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що близько 19:15 21-річна мешканка Сваляви перебуваючи за кермом авто Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus, під керуванням 32-річного ужгородця», - йдеться у повідомленні.

У результаті аварії до лікарні госпіталізували трьох осіб: 21-річну водійку Porsche Cayenne, її ровесницю мешканку с. Сторожниця, яка перебувала у авто у якості пасажира, а також водія Ford Focus. Стан чоловіка лікарі характеризують як вкрай важкий.

За даним фактом у поліції розпочате розслідування за статтею 286 ККУ, тобто порушення правила безпеки дорожнього руху з потерпілими. 21-річну водійку затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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