Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 19-20 вересня

«Главком» підготував традиційну добірку найцікавіших подій суботи та неділі

Цими вихідними киян та гостей міста чекає різноманітна культурна програма. Зокрема, шанувальників музики запрошують на живі концерти Романа Бахарєва (Bah.Roma) та рок-виступ O.Torvald. На виставкових локаціях – останній шанс побачити квіткову «Муркотливу Україну» й проєкт «Лятошинський. Відображення». Театральна афіша пропонує вистави «Море... Ніч... Свічки...» та «Королева краси».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 19-20 вересня.

Зміст

Концерти

Концерт рок-гурту Bah.Roma

Гурт Bah.Roma виступить із затишною концертною програмою. Засновник і автор пісень проєкту Роман Бахарєв виконає відомі ліричні композиції, створені за понад 15 років існування колективу.

Коли: 19 вересня, 13:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт гурту O.Torvald на Feels Garden Beer #9

19 вересня на другий день фестивалю Feels Garden Beer виступить рокерський гурт O.Torvald.

Команда з 20-річною історією готує гучну та енергійну програму з головних хітів, що стали голосом покоління. Організатори обіцяють драйвовий живий виступ та справжнє рокове шоу просто неба.

Коли: 19 вересня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

На Співочому полі добігає кінця квіткова виставка «Муркотлива Україна», головними героями якої стали інсталяції у вигляді котів. Експозиція поєднує квіткові композиції з образами пухнастих улюбленців, у яких відвідувачі можуть упізнати своїх домашніх тварин або самі себе.

За задумом організаторів, виставка є своєрідним символічним образом українців, які щодня працюють, допомагають один одному та захищають близьких.

Кияни та гості міста мають останню можливість відвідати локацію до кінця цього тижня.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Співоче поле, вул. Івана Мазепи, 31.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Оркестр під зорями Star Sounds Cinematic Symphony

Київський Планетарій у межах мистецького проєкту ARTSpace™ та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на повнокупольне музичне шоу. Під керівництвом диригентки Тетяни Драник глядачі почують близько 40 відомих композицій у сетах «нон-стоп» – від класики Баха до саундтреків Ханса Ціммера. Музичний супровід доповнять світлові ефекти та проєкції на куполі.

Коли: 19 вересня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Фортепіанний концерт «20 відтінків звуку»

20 вересня у культурному центрі «Печерськ Палац» відбудеться сольний фортепіанний концерт фіналіста шоу «Україна має талант» (Maestro Piano).

Головна особливість вечора – живий звук та формат імпровізаційного діалогу з публікою через музику рояля. У програмі – класичні та сучасні композиції, інтерактив із залом і подарунки від партнера Smart Food для п'ятьох випадкових гостей.

Коли: 20 вересня, 17:00.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро «Арсенальна»).

Концерт Max Richter & Vivaldi

Камерний оркестр Kyiv Mozart Orchestra виконає деконструйовані «Чотири пори року» Ан Antonio Вівальді в обробці британського композитора Макса Ріхтера. Концерт відбудеться у залі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Створена Ріхтером рекомпозиція класичного твору здобула світову популярність та стала саундтреком до відомих кінострічок і серіалів, зокрема «Бріджертони», «Чорне дзеркало» та «Залишені».

Коли: 20 вересня, 16:00 та 19:00.

Місце проведення: Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

Театри

Вистава «Сильні слабкі жінки»

У столиці відбудеться показ комедійної вистави «Сильні слабкі жінки» у постановці режисерки Тані Губрій. У центрі сюжету – жіноча групова терапія під керівництвом психолога, де кожна героїня намагається знайти свій баланс між самостійністю, кар'єрою та бажанням бути слабкою і коханою поруч із чоловіком.

Вистава поєднує гумор, легкість та роздуми про те, як поєднати успішну самореалізацію зі щасливим сімейним життям і знайти ключ до гармонійних стосунків.

У ролях: Анна Кошмал, Дарія Петрожицька, заслужений артист України Ігор Рубашкін, Віра Кобзар, народна артистка України Анжеліка Гірич, Ксенія Вертинська.

Коли: 19 вересня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Море... Ніч... Свічки...»

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра пропонує до перегляду легендарну виставу засновника театру Едуарда Митницького «Море... Ніч... Свічки...». Постановка за п’єсою Йосефа Бар-Йосефа «Це велике море» вийде на сцену в оновленому акторському складі під кураторством головної режисерки Тамари Трунової.

Сюжет розгортається навколо головного героя Ноаха Грінвальда, якого сп'янило життя великого міста. Вистава піднімає питання людських спокус, спроб змінити минуле та здатності втриматися на хвилях життєвого моря.

У головних ролях: Олександр Соколов, Максим Самчик, Марина Клімова, Поліна Василина, Катерина Качан, Анастасія Пустовіт, Артур Логай та інші.

Коли: 19 вересня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Королева краси»

У камерному просторі Teatroom Палацу «Україна» відбудеться показ вистави «Королева Краси» за п’єсою ірландського драматурга Мартіна Мак-Дони. Вистава поєднує елементи чорної комедії та психологічної драми, висвітлюючи теми емоційної залежності, самотності та спроб вирватися із замкненого кола буденності.

Постановку здійснив актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Павло Шпегун. Проєкт реалізовано в межах програми «Майстерня Майбутнього», яка підтримує молодих режисерів та акторів сучасного українського театру.

У ролях: Наталія Налімова, Єва Борисова, Марія Шуліка, Іоланта Богдюн, Ян Корнєв, Святослав Жмурко, Артур Кулик, Денис Кирій-Федосенко

Коли: 20 вересня, 19:00.

Місце проведення: Teatroom (Палац Україна), вул. Велика Васильківська, 103.

Оперета відкриває секрети. Екскурсія

Київський національний академічний театр оперети запрошує на спеціальну екскурсію залаштунками. Учасники заходу дізнаються історію першого українського стаціонарного театру, оглянуть старовинну будівлю та побачать процес підготовки вистав зсередини.

Програма охоплює відвідування всіх сцен театру, костюмерного та реквізиторського цехів, а також гримерок. Організатори розкажуть про роботу Миколи Садовського, Марії Заньковецької, дві дати заснування оперети та сучасні творчі експерименти колективу.

Коли: 20 вересня, 13:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Нагадаємо, 18 вересня о 19:00 на ВДНГ відбудеться камерний концерт-розгадка «Тишком-нишком». Захід присвячений дослідженню природи пісні та її впливу на слухачів. Інформаційним партнером проєкту виступає «Главком». У програмі вечора – вісім композицій Миколи Бровченка у виконанні вокалістки та засновниці Goncharova Project Тетяни Гончарової та в аранжуваннях саунд-продюсера Костянтина Іоненка. Між виступами автор пояснюватиме, як пісні влаштовані зсередини, звідки береться мелодія та як на неї лягає слово.