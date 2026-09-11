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Атака на Київ 11 вересня: кількість постраждалих зросла до 12, серед них – дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 11 вересня: кількість постраждалих зросла до 12, серед них – дитина
Внаслідок ворожої атаки по столичним АЗС загинули двоє людей, ще шестеро травмовані
фото: Національна поліція України

Семеро постраждалих перебувають у стаціонарах столичних лікарень

Унаслідок ранкової ворожої атаки на столицю кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

За словами мера столиці, серед поранених – 12-річний хлопчик. Наразі сім із 12 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень, включно з неповнолітнім.

Жертвами російського обстрілу стали двоє людей.

Раніше повідомлялося, що після ранкового обстрілу Києва  медиків викликали до житлового будинку в Дніпровському районі. 

Також пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва. Очільник компанії наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує містян пальним, і ці атаки не мають жодної військової мети.

 

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Теги: Київ обстріл

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