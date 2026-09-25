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Рух мостом Патона буде частково обмежено до 2 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух мостом Патона буде частково обмежено до 2 жовтня (схема)
Міст Патона – перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри
фото: Вандрівка

 На час ремонту транспорт рухатиметься другою та третьою смугами руху

Із 26 вересня до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежуватимуть рух мостом ім. Є.О. Патона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.

Роботи проводитимуть у першій смузі руху. На час ремонту транспорт рухатиметься другою та третьою смугами руху.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух мостом Патона обмежено через ремонтні роботи
Рух мостом Патона обмежено через ремонтні роботи
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

Також до 7:00 25 вересня частково обмежено рух Південним мостом. Ффахівці ремонтують асфальтобетонне покриття на естакаді у сторону Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

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Теги: Київ дороги ремонт

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