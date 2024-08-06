У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)
Через дорожньо-транспортну пригоду рух транспорту в сторону площі Деміївської ускладнений
У Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Повідомляється, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку. На місті аварії працює дві бригади «швидкої» , поліція та рятувальники.
😱 У Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна ДТП. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Легковик на швидкості в'їхав у вантажівку. На місті "швидка", поліція та ДСНС. pic.twitter.com/RO3YG5JKL6
Водіям варто звернути увагу, що зараз в сторону площі Деміївської великий затор, рух транспорту ускладнений.
Нагадаємо, увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралася із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її шестирічний син перебуває у лікарні.
У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.
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