У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)

У Києві легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку

Через дорожньо-транспортну пригоду рух транспорту в сторону площі Деміївської ускладнений

У Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку. На місті аварії працює дві бригади «швидкої» , поліція та рятувальники.

😱 У Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна ДТП. Про це повідомляють місцеві пабліки.



Легковик на швидкості в'їхав у вантажівку. На місті "швидка", поліція та ДСНС. pic.twitter.com/RO3YG5JKL6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2024

Водіям варто звернути увагу, що зараз в сторону площі Деміївської великий затор, рух транспорту ускладнений.

Нагадаємо, увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралася із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її шестирічний син перебуває у лікарні.

У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.