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У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку
фото: поліція Києва

Через дорожньо-транспортну пригоду рух транспорту в сторону площі Деміївської ускладнений

У Києві на проспекті Лобановсько сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку. На місті аварії працює дві бригади «швидкої» , поліція та рятувальники

Водіям варто звернути увагу, що зараз в сторону площі Деміївської великий затор, рух транспорту ускладнений. 

Нагадаємо, увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралася із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її шестирічний син перебуває у лікарні.  

У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

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Теги: ДТП Київ рятувальники поліція затор

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