МОЗ прокоментував ситуацію щодо ймовірного отруєння водою біля «Охматдиту»

Пляшки з водою біля лікарні «Охматдит», які приносили небайдужі люди

«Стресові умови через трагедію та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації»

У МОЗ заявляють, що медичні заклади не мають інформації щодо скарг отруєння водою від людей, які перебували біля дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Про це Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив у Facebook.

«Стресові умови через трагедію, великий суспільний інтерес та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації. Тому повідомляємо про те, що станом на 11:00 до закладів охорони здоровʼя не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували в «Охматдиті», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, київська волонтерка Катерина Терехова стверджувала, що 8 липня невідомі на місце удару по дитячій лікарні «Охматдиту» привезли отруєну воду. Крім волонтерів і її друзів хімічного отруєння зазнали двоє працівників поліції. За її словами, усі постраждалі «отримали уколи» на місці, але зараз МОЗ не може підтвердити її слова.

Згодом стало відомо, що поліція проводить перевірку цього повідомлення. Правоохоронці зазначили, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо ймовірного отруєння водою не надходило.

Нагадаємо, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня. Про це повідомляє ДСНС.

«Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців», – йдеться в повідомленні.