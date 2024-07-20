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Водієві стало зле: в Одесі маршрутка врізалася у вантажівку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Водієві стало зле: в Одесі маршрутка врізалася у вантажівку
Під час спеки кількість ДТП та потерпілих в дорожніх аваріях значно збільшилась
фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини дорожньо-транспортної пригоди

У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

Автопригода сталася вранці на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської. За попередньою інформацією, під час руху рейсового автобуса в напрямку центру міста водієві раптового стало зле. Внаслідок цього він не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

«Наразі відомо про 12-х пасажирів та водія маршрутки, які звернулися по медичну допомогу. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – ідеться у повідомленні.

Водієві маршрутки стало зле за кермом
Водієві маршрутки стало зле за кермом
фото: Головного управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй нададуть правової кваліфікації. Водія маршрутки буде перевірено на стан сп’яніння.

На місце ДТП, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, виїжджало одразу чотири бригади медиків.

Наразі відомо про 12-х пасажирів та водія маршрутки, які звернулися по медичну допомогу
Наразі відомо про 12-х пасажирів та водія маршрутки, які звернулися по медичну допомогу
фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

«У результаті аварії жінки 35, 59 та 67 років, а також 55-річний водій маршрутки з різноманітними травмами були госпіталізовані до лікарні», – розповіли у центрі.

На місце ДТП виїжджало одразу чотири бригади медиків
На місце ДТП виїжджало одразу чотири бригади медиків
фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

Медики акцентують, що останнім часом, під час спеки, кількість дорожньо-транспортних пригод та  потерпілих в дорожніх аваріях значно збільшилась.

Також раніше стало відомо, що у Польщі, на автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта, розбився мікроавтобус з українцями. За попередньою інформацією, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом.

Нагадаємо, що 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина. 

Крім того, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.

До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.

Теги: ДТП Одеса водій

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