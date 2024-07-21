ДТП на Київщині: жінка влетіла в зупинку транспорту (фото)

У момент ДТП на зупинці не було людей

Унаслідок аварії водійка загинула на місці події до приїзду карети швидкої допомоги

Увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралася із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її шестирічний син перебуває у лікарні. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що о 17:56 до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку в селі Шевченкове.

фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили, що 34-річна водійка Volkswagen Tiguan, рухаючись зі сторони села Білогородка в напрямку автодороги Київ – Чоп, не впоралася із керуванням та здійснила наїзд на бетонні блоки та зупинку громадського транспорту.

Як повідомляється, у момент ДТП на зупинці не було людей.

фото: Національна поліція

Внаслідок аварії водійка загинула на місці події до приїзду карети швидкої допомоги. Пасажир авто – шестирічний хлопець, син водійки, в супроводі батька та медиків був доставлений до лікарні.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми.

Як повідомлялося, 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина.