Суд оштрафував відому столичну б'юті-лікарку «у виховних цілях»

У квітні цього року Яна Дорофєєва виписала чек пацієнту на оплату 500 грн за надану консультацію, але, на думку суду, у неї не було ліцензії

Феміда стверджує: ФОП Яни Дорофєєвої видав клієнту чек на оплату, не маючи відповідної ліцензії для медичної практики

Печерський районний суд Києва оштрафував на 17 тис. грн столичного лікаря-дерматовенеролога Яну Дорофєєва за порушення порядку ліцензування, а саме – надання медичних послуг без отримання відповідної ліцензії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, Головне управління Державної податкової служби у Києві склало адмінпротокол на медика. Згідно з документом, у квітні цього року Яна Дорофєєва виписала чек пацієнту на оплату 500 грн за надану консультацію. Лікарка оформила чек від імені фізичної особи-підприємця. Також там було зазначено клініку Dorofeeva beauty clinic, власницею та директором якої є Яна Дорофєєва.

Водночас адвокат Дорофєєвої наполягав: всі медичні послуги в клініці естетичної медицини Dorofeeva beauty clinic надаються медичним центром ТОВ «Доктор Дорофєєва бюті клінік», а не фізичною особою-підприємцем. Це ж ТОВ має ліцензію Міністерства охорони здоров’я від 2019 року на провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі галузі дерматовенерології.

Натомість суд назвав аргументи захисника неспроможними. На думку Феміди, ФОП Яна Дорофєєва надала медичну послугу (консультація лікаря-дерматовенеролога) без отримання відповідної ліцензії. Відтак у її діях вбачається склад адміністративного правопорушення, за яку передбачено штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Столичний суд застосував мінімальний штраф 17 тис. грн «у виховних цілях», сказано у постанові. Це рішення лікарка може оскаржити в апеляції протягом десяти днів.

Додамо, що спеціалізовані ЗМІ називають Яну Дорофєєву «провідним спеціалістом у сфері косметології України». Її Dorofeeva beauty clinic виступала партнером телепроєкту СТБ «Щасливі за сім днів».