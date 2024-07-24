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Кличко розповів, коли очікувати відновлення руху синьою гілкою метро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кличко розповів, коли очікувати відновлення руху синьою гілкою метро
Прокуратура встановила, що роботи з усунення протікання води в тунелі проводилися протягом багатьох років без залучення профільних фахівців
фото: «Київський метрополітен»

На початку вересня заплановано запустити рух між станціями «Либідська» та «Деміївська»

У Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. Про це заявив мер Києва Віталія Кличка в ефірі «Київ24».

«Робимо все, щоб уже через місяць, можливо на початку вересня, рух між станціями «Либідська» та «Деміївська» було вже запущено», – зазначив міський голова.

За словами Кличка, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Нагадаємо, Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Згодом Кличко заявив, що міська влада столиці наполягає на неупередженому розслідуванні щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». 

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

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Теги: Київ столиця метро громадський транспорт Віталій Кличко

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