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В Одесі застрелили двох вуличних собак: відкрито кримінальне провадження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Одесі застрелили двох вуличних собак: відкрито кримінальне провадження
Нині правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка причетна до вбивства собак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка причетна до вбивства собак, та подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства двох вуличних собак в Хаджибейському районі Одеси. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Про виявлення безпритульних тварин з вогнепальними пораненнями без ознак життя поліцейським повідомила вчора, 24 липня, місцева жінка, яка до трагедії  разом з іншими громадянами ними опікувалась», – зазначають поліцейські.

Свідок розповіла, що в ніч з 23 на 24 липня чула звуки пострілів, а вже вранці виявила вбитих собак, які лежали на вулиці Кустанайській.

«Нині правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка причетна до вбивства собак, та подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності. Наразі поліцейські перевіряють камери зовнішнього відеоспостереження, опитують мешканців прилеглих будинків, проводять інші оперативно-розшукові заходи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмиснику загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що раніше У домашнього собаки в Фурсiвській сільській громаді Бiлоцеркiвського району діагностовано захворювання на сказ. Про це повідомляє Білоцерківська РДА. 

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Теги: Національна поліція України зброя Одеса тварини поліція

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