Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі

У ДТП на столичному шосе постраждали двоє людей

Спершу зіткнулися автомобілі Dodge та ВАЗ, а потім у них в’їхала Toyota

У Києві 14 липня зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, є постраждалі. Про це повідомляє поліція Києва.

«Близько 13:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе», – ідеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Правоохоронці встановили, що зіткнулися автомобілі Dodge та ВАЗ.

Близько 13:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе фото: t.me/gunpKyiv

«Коли водії та пасажари автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в’їхало авто Toyota», – зазначили патрульні.

У результаті зіткнення пасажирка автомобілія Dodge та водій автомобілія Toyota отримали травми.

Раніше на Тернопільщині перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у транспортному засобі було понад 40 пасажирів.

Нагадаємо, що в Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці.

Крім того, в Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.