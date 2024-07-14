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Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі
У ДТП на столичному шосе постраждали двоє людей
фото: Поліція Києва/Telegram

Спершу зіткнулися автомобілі Dodge та ВАЗ, а потім у них в’їхала Toyota

 

У Києві 14 липня зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, є постраждалі. Про це повідомляє поліція Києва.

«Близько 13:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе», – ідеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Правоохоронці встановили, що зіткнулися автомобілі Dodge та ВАЗ.

Близько 13:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе
Близько 13:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе
фото: t.me/gunpKyiv

«Коли водії та пасажари автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в’їхало авто Toyota», – зазначили патрульні.

У результаті зіткнення пасажирка автомобілія Dodge та водій автомобілія Toyota отримали травми.

Раніше на Тернопільщині перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у транспортному засобі було понад 40 пасажирів.

Нагадаємо, що в Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці.

Крім того, в Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.

Теги: поліція розслідування автомобіль водій машини

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